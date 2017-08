RODEN – Zondag 3 september wordt in Roden een leuke en gevarieerde kunstmarkt georganiseerd. Op deze markt zal onder meer kunstenaar Koos Beemsterboer zijn schitterende werken vertonen. “Ik ben ontzettend trots dat ik mee mag doen aan deze markt”, stelt de op 12 januari in kunstenaarsdorp Bergen geboren Koos. “In Bergen kreeg ik de kunst met de paplepel ingegoten. Niet vreemd natuurlijk, in de wetenschap dat ik daar opgroeide tussen de kunstenaars.” Ondanks zijn ‘kunstige’ jeugd kwam Beemsterboer in 1992 bij toeval terecht in de kunstwereld, nadat hij zijn marktkoopmanschap aan de wilgen had gehangen. “De schilderijen die ik maak, vooral met het paletmes, zijn kleurig en positieve vrolijke werken, een genot om te mogen aanschouwen”, vertelt hij. “Op de Kunstmarkt kan ik werken laten zien en dat gaan we dan ook beleven. Veel van mijn werken hangen reeds door geheel Europa bij vele collectioneurs die er dagelijks van kunnen genieten.” De kunstmarkt is van 11.00 tot 17.00 uur in Roden op en rond de Brink midden in het centrum. “Mijn kraamnummer is 4 en dat is vanuit Norg de 4de kraam rechts”, legt Koos alvast uit waar de bezoekers hem kunnen vinden. Zijn motto: “Denk positief, praat positief en kijk positief!”