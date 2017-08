Koos Molter

Voorzitter Stichting Buitenrust

RODEN – “Wat er zo leuk is aan de Ot & Sien camping? De rust, de bosrijke omgeving en de unieke ligging: midden in het bruisende centrum van Roden. Hier is altijd iets te doen. Onze camping is klein en gezellig. We gaan hier heel gemoedelijk met elkaar om. Iets dat we ook veel te horen krijgen van gasten. De vriendelijkheid vinden mensen prettig. Op dit moment houden we de camping draaiende met het stichtingsbestuur. Per toerbeurt verzorgen we de faciliteiten van de camping. Sinds een maand hebben we namelijk geen beheerder meer. Het vorige echtpaar is opgestapt. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuw stel. Een heer of een dame is ook goed natuurlijk. Ze moeten in ieder geval klantvriendelijk zijn, klusjes willen doen en beschikbaar zijn in de periode van 1 april tot 1 oktober. De beheerder ontvangt een vergoeding van de stichting en mag gebruik maken van de stacaravan voor aan de camping. Onze gasten komen overal vandaan. De Ot & Sien camping stond laatst in het blad Caravannen. Dat heeft ons ongelofelijk veel opgeleverd. Zelfs mensen uit België kwamen voor een lang weekend. Op dit moment hebben we gasten uit Rotterdam en Naaldwijk. En we staan misschien bekend als seniorencamping, maar ook jongeren vinden het hier leuk. Onlangs nog. Waren twee meiden van 16 meegekomen met hun ouders. Ze hebben zich prima vermaakt in het centrum van Roden. En alles kan hier. Heb je iets te vieren, kun je gebruik maken van de grote tent achter op de camping. Je kunt hier met je caravan, camper of tent terecht. Of overnachten in onze volledige ingerichte nieuwe pipowagen. We hopen snel een nieuwe beheerder te hebben. Wie geïnteresseerd is kan een berichtje sturen via de Facebookpagina van onze camping.”