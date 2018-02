Koos Strijker haalt Griekse topband naar Nietap

Izzy Dizzy spelen De Waag vol met klassieke rock

NIETAP – Op zaterdag 24 februari zal in Café De Waag te Nietap een bijzonder optreden plaatsvinden. De rockband Izzy Dizzy, afkomstig van het Griekse eiland Rhodos, brengt dan een avondvullend programma met louter klassieke rock. Een feest vol herkenning, voor liefhebbers van rock ’n roll uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Koos Strijker is al jaren fan van de band en vertelt hoe zij in Nietap verzeild raken.

Het was op een vakantie naar Rhodos, toen Koos voor het eerst met Izzy Dizzy bekend raakte. Alleen al bij de herinnering moet Koos lachen. ‘We liepen langs een kroeg, ‘Black Velvet’ genaamd, waar zij stonden te spelen. Die avond gingen wij er naar binnen. Ze speelden echt heel goed. Glaasje whiskey erbij. Uiteindelijk kwamen we rond een uur of twee uit de kroeg zetten. Het was een topavond’, vertelt de immer enthousiaste Koos. ‘Die vakantie gingen we nog een keer of vijf bij ze kijken, want ze stonden iedere avond in dat café. Inmiddels pachten zij het pand zelfs.’ Op de laatste avond van hun vakantie, zouden ze juist de kroeg verlaten als iemand van de band ze uitnodigt voor een drankje. ‘We raakten aan de praat. Het zijn allemaal heel aardige gasten en ze vertelden dat ze eens per jaar een toer door Europa hielden. Ze kwamen geregeld in Oostenrijk, Noorwegen en België, maar hadden nog niet in Nederland opgetreden.’ Sindsdien hield Koos contact met de band, wat uiteindelijk een eerste optreden in De Waag in Nietap opleverde. ‘Dat was op 11 februari. Het was een gigantisch feest. Ze begonnen om negen uur en pas om kwart over drie stopten ze. Ondertussen namen ze één keer tien minuten pauze, om een sigaretje te roken.’

Voor Café De Waag was dit een bijzonder evenement. ‘Ze hebben niet zo vaak dergelijke evenementen. Maar het was zeer bevallen. Eigenaar Jannes was gelijk om. Hij vond het fantastisch. “Dit moeten we vaker doen”, zei hij. Vandaar dat wij eind februari weer een groot feest organiseren’, zegt Koos.

De band bestaat uit vier leden en spelen dus voornamelijk klassieke rock. Denk daar bij aan Bon Jovi, The Rolling Stones, Whitesnake, Guns ’n Roses en ACDC (waar de bandnaam vermoedelijk van afstamt). ‘Het is echt een goede band’, vertelt Koos. ‘De zanger heeft Engels gestudeerd en heeft een geweldige strot. De gitarist heeft met grote artiesten gespeeld, maar vindt het spelen in deze band gewoon veel leuker. Eigenlijk kan deze band nog zoveel meer, dan zich beperken tot kroegen en cafés. De mensen die ze horen spelen zijn eigenlijk altijd onder de indruk. Het is een topband, veel beter dan de meeste bands die hier lokaal beroemd zijn’, durft Koos te stellen. Daarnaast hoeft het publiek niet bang te zijn voor een té ruige band. ‘Ze slaan geen gitaren kapot ofzo’, zegt Koos.

Op zaterdag 24 februari speelt Izzy Dizzy dus in Café De Waag te Nietap. Kaarten kosten een tientje en de voorverkoop start vanaf donderdag 15 februari, eveneens in Café De Waag. Het spektakel zal de 24ste vanaf 20:30 uur losbarsten. Voor iedereen die erbij wil zijn geldt: koop snel uw kaarten. ‘We verwachten een goede 200 tot 250 man’, zegt Koos. ‘In totaal is er ruimte voor 300 man. De mensen die komen zullen geheid een topavond beleven. Ze spelen de échte klassieke rock, die leeftijdsgenoten zal doen terugdenken aan vroeger. Ik heb er nu al zin in’, glundert hij.