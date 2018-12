De benoeming gaat in per 1 januari 2019 en geldt tot het moment dat een burgemeester is benoemd door de Kroon.

De heer Wiersma (1955/CDA) is vanaf 2010 burgemeester van gemeente De Marne. Daarvoor was hij vier jaar wethouder in Zuidhorn. De heer Wiersma vervult naast zijn functie als burgemeester diverse nevenfuncties, onder meer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Groningen en de welstandscommissie Libau. Tot 1 januari 2019 blijft hij burgemeester van De Marne.