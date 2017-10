‘Kop over Kop zorgt voor exposure en reuring’

Red Bull Kop over Kop raast zondag door Noordenveld

NOORDEVELD – Absoluut een uniek evenement voor Noordenveld: de Red Bull Kop over Kop, de prestigieuze wielertijdrit die aankomende zondag verreden wordt. Start én finish in Roden. Uniek, omdat zo’n groot wielerevenement met landelijke allure kiest voor Roden. Twee jaar geleden had Roden de primeur te pakken met de tijdrit. Vorig jaar koos de organisatie voor Brabant. En dat was zo slecht bevallen, dat ze opnieuw bij Noordenveld aan de bel trokken. “Daar zijn we trots op. Het zet Noordenveld als fietsgemeente op de kaart én het is goed voor de economische motor van Roden. De horeca profiteert maar ook de hotels zitten voor een groot gedeelte volgeboekt”, weet wethouder Reint-Jan Auwema.

Het is donderdagochtend 9:00 wanneer Jan Slenema, Pieter Buis en Klaas Meindertsma op het kantoor van Saba Noord het parcours nalopen. De mannen zijn verantwoordelijk voor de lokale organisatie van het spectaculaire wielerevenement van komende zondag. En daar komt behoorlijk wat bij te kijken. “Maar liefst 215 ploegen nemen deel aan dit evenement”, vertelt Slenema die als organisator nauw betrokken is bij veel grote wielerevents in de gemeente. “Iedere ploeg bestaat uit vijf renners, dat betekent dat er ruim 1000 wielrenners meerijden. Dat is goed voor een gemeente die de ambitie heeft dé fietsgemeente bij uitstek te worden. Het zorgt voor exposure en reuring in het dorp.”

In 2015 had Roden de primeur: de allereerste Red Bull Kop over Kop werd hier verreden. Een parcours van twee keer 50 kilometer. Vorig jaar besloot de organisatie om de 2e tijdrit in Brabant te verrijden. Een drama, weet Slenema. “Je moet ervoor zorgen dat er géén verkeer het parcours op kan. Dat was verkeerstechnisch in Brabant niet te doen. Bovendien moet je niet al te veel bochten en heuvels hebben. Het is een tijdrit, renners moeten snel meters kunnen maken. Daarom koos Kop over Kop opnieuw voor Roden. Ze waren laaiend enthousiast over de manier waarop het georganiseerd was. De wens van de organisatie van Red Bull Kop over Kop was dit keer wel een uitdaging: een 100 kilometer lang aaneengesloten parcours. Dat betekent dat je over 100 kilometer normaal verkeer moet omleiden. Daar moet je een verkeersplan voor maken, een behoorlijke puzzel. Zo’n lang aaneengesloten parcours vind je bijna nergens anders in Nederland. Vaak zijn het rondjes van een kilometer of 20 die vervolgens tig keer gereden worden. Wil je met goed fatsoen een 100 kilometer lang parcours creëren, heb je ruimte nodig. En een hele schare vrijwilligers. Zonder hen kun je zo’n evenement wel vergeten. Hier zijn honderden vrijwilligers bij betrokken. We hebben alleen al ruim 140 verkeersregelaars ingezet. Zij staan op één van de 124 verschillende postnummers langs het parcours. Mensen die belangeloos een dag opofferen voor een broodje kroket en een blikje Red Bull, echt geweldig.”

De Red Bull Kop over Kop is een tijdrit waarbij de renners om de beurt de kop nemen. Iedere renner heeft een ander karakter en speelt een andere rol binnen het team. De Kopman is een kilometervreter; hij rijdt de volledige 100 kilometer. “De kopman vertrekt uit Roden. In Bakkeveen neemt de Stoemper de kop over. Die rijdt zo’n 20 kilometer aan kop tot Appelscha, waar nummer drie (de Klimmer) de kop pakt. Hij trekt de ploeg over de helft. Nummer 4 (de Meesterknecht) staat klaar in Een. Hij rijdt vervolgens aan kop door naar Zeijen waarna de Sprinter de ploeg de rest van de rit (zo’n 24 kilometer) op sleeptouw neemt naar de finish in Roden. “De vierde man over de streep telt”, er mag één renner afvallen”, verduidelijkt Slenema. “De route loopt door Drenthe en een deel van Friesland. Maar het overgrootste deel gaat door Noordenveld.”

De tijdrit start zondag om 10 uur vanaf de Brink in Roden. De langzaamste ploegen zijn eerst aan de beurt. “Ieder team moet vooraf een geschatte gemiddelde tijd opgeven. De snelste ploegen zitten rond gemiddeld 40 kilometer per uur. Zij zullen er naar verwachting ongeveer tweeënhalf uur over doen. Onder de ruim 1000 renners ook lokale favorieten. “Luswinnaar Patrick van der Duin doet mee én mijn eigen kleinzoon Adne Koster”, vertelt Slenema trots. “Hij is de Stoemper in de ploeg van Van der Duin.”

Noordenveld hoopt op een langdurige samenwerking met Red Bull kop over Kop. “We hebben de intentie uitgesproken voor drie jaar”, laat Reint-Jan Auwema weten. “Na deze rit zal er eerst geëvalueerd worden. Mocht het de organisatie opnieuw goed bevallen zijn, is de kans aanwezig dat het evenement voor een aantal jaren aan Roden gekoppeld wordt. En daarmee hebben we er naast de Lus van Roden, De Acht van Noordenveld, de Drenthe 200 en de Slag om Norg een prachtig wielerevenement bij. En dat sluit natuurlijk geweldig aan bij onze ambitie om dé fietsgemeente bij uitstek te worden!”