Korfbalvereniging Noordenveld de boot in tegen Quick’21

RODEN/DRACHTEN – Zaterdag 20 januari speelden de selecties van korfbalvereniging Noordenveld en Quick’21 tegen elkaar in Drachten. De Friese ploeg uit Oudega doet het als nieuweling goed in deze zware eerste klasse. Noordenveld staat nog steeds puntloos onderaan, maar heeft al eens laten zien te kunnen winnen van de Friezen. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen de vlaggenschepen van beide verenigingen speelden de tweede teams tegen elkaar. Het tweede van Noordenveld gaf het goede voorbeeld door voor het eerst dit zaalseizoen te winnen. Dit deden zij overtuigend met 10-15.

In de beginfase van de wedstrijd ging de score gelijk op. Quick’21 kwam driemaal op voorsprong, maar Robin van Bolhuis, Elise van Maastrigt en Jaap de Boer zorgden steeds weer voor tegentreffers. Hoewel de score gelijk op ging, was dat niet te zien in het spel. De Friezen waren feller en kwamen makkelijker tot kansen dan de Roners. Verdedigend gaf Quick’21 veel druk en dat leidde tot veel fouten aan de kant van Noordenveld. Daarnaast kregen de oranje tijgers verdedigend veel vrije ballen tegen die regelmatig verzilverd werden door de Friezen. Quick’21 liep snel uit naar een 9-3 voorsprong. Na iets meer dan een kwartier gespeeld te hebben, leek Noordenveld een beetje van de schrik bekomen en ging het aanvallend beter. Via Lianne Bangma, Sven Stobbe, Jasper Lütter en Robin van Bolhuis kwam Noordenveld tot 10-7 terug, maar kon de Friezen niet van het scoren afhouden. Waar Jasper Lütter en Evelien Tepper nog voor Noordenveld scoorden, gooiden de Friezen nog vier keer de bal door de korf voor rust.

Het was duidelijk dat er in de tweede helft uit een ander vaatje getapt moest worden bij Noordenveld om nog tot winst te komen. Maar na tien minuten in de tweede helft was de wedstrijd al zo goed als gespeeld. Noordenveld bleef achter de feiten aanlopen en kon de beleving niet in het spel brengen. Quick’21 bleef ‘te’ gemakkelijk scoren en liep uit naar een 21-11 voorsprong. Jesse van der Scheer kwam bij Noordenveld nog in het veld en hij bracht iets meer spirit in het spel. Maar dit was al te laat. Sven Stobbe wist in het laatste kwartier als enige speler nog meerdere malen te scoren voor Noordenveld. Met zijn laatste treffer zette hij de 29-16 eindstand op het scorebord.

Een stevig verlies voor de Mastformatie van trainer/coach Jan-Willem Venekamp dat zich nu moet richten op de wedstrijd van volgende week. Het speelt dan thuis tegen Drachten/Van der Wiel om 19:30 uur in sportcentrum De Hullen. Aanmoediging is meer dan welkom om het eerste team van Noordenveld aan de eerste punten in deze zaalcompetitie te helpen!

Scores: Sven Stobbe 5, Robin van Bolhuis 3, Lianne Bangma 2, Evelien Tepper 2, Jasper Lütter 2, Elise van Maastrigt 1 en Jaap de Boer 1