Kosters en Koopman blikken vooruit op GOMOS-Peize

NORG/PEIZE -“Mijn mooiste herinnering aan de derby’s tussen GOMOS en Peize is wel de uitwedstrijd in Peize in het seizoen 1999/2000”, lacht Rikus Koopman. “GOMOS kon dat seizoen kampioen worden, maar Peize stond in de rust met maar liefst 3-0 voor. Toch stapten wij uiteindelijk met een 3-4 overwinning van het veld. Fantastisch was dat!”. “Ik herinner me een beslissingswedstrijd die GOMOS in Peize speelde, tegen De Vogels”, vult Henk Kosters aan. “GOMOS promoveerde en de sfeer die er tijdens die wedstrijd op ons sportpark heerste, dat vergeet ik nooit weer.”

De heren Kosters en Koopman halen met duidelijk plezier voetbalherinneringen op aan de Schapendrift, waar komende zondag GOMOS-Peize wordt gespeeld. Allebei zijn zij vele jaren als vrijwilliger actief geweest bij respectievelijk VV Peize en GOMOS, in diverse functies. Samen zijn ze nu te vinden op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Kosters als lijsttrekker, Koopman als nummer vijf. Ze zijn het er snel over eens dat de kracht van GOMOS ligt in de succesvolle mix die trainer Wim Bakering heeft weten te maken van jonge honden en ervaring. Datzelfde zien ze terug bij Gemeentebelangen, waar jonge aanwas de partij nieuw elan geeft.

Al doorpratend over de betrokkenheid van jongeren bij politiek en besluitvorming, zeggen beide er van overtuigd te zijn dat de gewenste Jeugdraad er gaat komen. “Het wordt breed gedragen in politiek Noordenveld”, aldus Kosters. “Je moet met jongeren zelf in gesprek om te weten waar zij behoefte aan hebben. Wat natuurlijk niet alleen geldt voor jongeren, maar voor al onze inwoners: we moeten als politiek minder in de papieren zitten en meer de straat op.” “Ik zie bij inspraak wel een duidelijke valkuil”, waarschuwt Koopman. “Het gevaar is dat er te weinig mensen actief zijn bij inspraak, waardoor aan de mening van een paar mensen een te grote waarde toegekend wordt. Je moet er steeds alert op zijn dat alle betrokken partijen hun zegje hebben gedaan.” “En dat lukt je alleen wanneer we onze inwoners op verschillende manieren voor inspraak benaderen”, weet Kosters uit ervaring. “Alleen inspraak op de traditionele manier, dus met een uitnodiging voor een bijeenkomst, is niet meer voldoende. Sommige mensen geven hun mening en ideeën graag vanachter de computer, anderen lopen op eigen initiatief het gemeentehuis binnen en spreken ons aan. Met al die voorkeuren moet je rekening houden.”

Na al deze bespiegelingen over de gemeentepolitiek terug naar de wedstrijd van zondag. Welke uitslag verwachten zij? “Ik denk dat GOMOS met 3-1 wint”, zegt Koopman. “Want GOMOS heeft de betere ploeg en een uitstekende trainer. Maar het zal spannend worden, want beide teams hebben de punten nodig. Peize om uit de onderste regionen te komen, GOMOS om kampioen te worden.” Kosters sluit zich hierbij aan. “GOMOS zit in een flow, al zie ik Peize natuurlijk heel graag winnen. Maar ik hoop vooral dat het voor het publiek een leuk potje wordt. Al zou een afgelasting mij persoonlijk heel goed uitkomen, want ik kan er zondag helaas niet bij zijn…”