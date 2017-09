KTP Nieuw Roden, beste competitiestart ooit

LEEK- Op vrijdagavond 22 september speelde KTP Nieuw Roden de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen tegen Pernis. Pernis is een sterke ploeg die altijd een kandidaat voor de titel is. In de eerste helft was er veel respect voor elkaar en ging het in een tactische wedstrijd gelijk op. Een individuele actie van Grytsje van den Berg bracht Renee Huizinga vrij voor het doel van Bianca Troost. Simpel kon Renee de bal in het net schuiven voor de 1 – 0. Het lukte Pernis maar niet om de sterke verdediging van KTP uit elkaar te spelen, de 1 – 0 voorsprong werd dan ook vrij eenvoudig naar de rust gebracht.

In de tweede helft leek de ploeg van coach Sharon van Zadelhoff op jacht te gaan naar de de gelijkmaker. Maar ondanks een optisch overwicht ontbrak het Pernis aan scherpte voorin, waarbij keepster Joukje van der Meer regelmatig in weg lag met fraaie reddingen. Nadat de storm van Pernis was doorstaan, was het KTP dat middels een snelle combinatie via de altijd gevaarlijke Amber Bandringa de wedstrijd in het slot gooide met de 2 – 0. Pernis die al ruim met haar krachten gesmeten had kon niet meer terug in de wedstrijd komen. Met deze overwinning heeft KTP Nieuw Roden het beste competitiebegin sinds het deelneemt aan de eredivisie zaalvoetbal met twee overwinningen op rij. Deze overwinningen werden geboekt tegen sterke ploegen die in de afgelopen competitie beide de play-offs hebben gespeeld. Al met al een geweldige prestatie, die veel lijkt te beloven voor de ploeg van de coaches Andy de Jong en Wiebe Kooiker.

Next game: KTP Nieuw Roden- Avanti 29 september 2017, 19.30 uur, Sportcentrum Leek.

Verslag en Foto’s Anne Takens