KTP Nieuw Roden blijft ongeslagen koploper in eredivisie

NIEUW RODEN/AMSTERDAM – Voor de tweede keer dit seizoen speelde KTP Nieuw Roden bij de gastclub OS Lusitanos in Amsterdam. De eerste ontmoeting was de kwart finale bekerwedstrijd, deze werd gewonnen met 1-6 door KTP Nieuw Roden. Deze tweede ontmoeting was het eerste competitie duel.

Het nieuwe samengestelde team van Os Lusitanos bestond uit meerdere bal virtuozen waar je apart voor naar de wedstrijd zou komen kijken. Echter evenals het vorige treffen bleek dat de Amsterdamse dames (nog) niet als een geolied team functioneren. Hier ligt bij KTP Nieuw Roden wel de kracht en waarbij elke speelster haar eigen specifieke kwaliteiten heeft.

Flitsende start

In een flitsende start tekent Renee Huizinga in de 2é minuut al voor het eerste doelpunt. De vreugde was echter van korte duur, Sharday Pattinasarany bracht binnen een minuut de 1-1 al op het score bord. Verdedigend werd KTP Nieuw Roden overrompeld door het razendsnelle antwoord van de Amsterdammers. KTP Nieuw Roden bleef met de druk vooruit spelen en in de 9é en 11é minuut scoorden respectievelijk Amber Bandringa en Grytsje van den Berg de 1-2 en 1-3.

Grimmiger

De wedstrijd werd grimmiger en opspelende frustratie aan Os Lusitanos zijde werd bij de arbitrage niet tijdig geconstateerd, sterker nog voor de neus van de scheidsrechter werd Renee Huizinga van achteren met twee gestrekte benen onderuit gehaald en vervolgens werd doorgebroken Grytsje van den Berg ook nog eens op volle snelheid naar de grond gekegeld. Met veel pijntjes werd er verder gespeeld, behalve door Amber Bandringa die de wedstrijd moest staken.

Grytsje van den Berg wist al vlug de stand op 1-4 te brengen en de wedstrijd leek gespeeld. Nadia Amozlouf maakt halverwege de tweede helft het tweede doelpunt voor Lusitanos, waarop Grytsje weer een antwoord had 2-5. Opvallend was dat Michelle Playfair van Lusitanos de tweede helft niet meer werd ingebracht en deze kersverse international met haar kunnen het Nieuw Roden dan ook niet meer lastig kon maken. Als slot eist onze jongste speler de bal op bij het geven van een vrije trap door de scheidsrechter. Zonder enige aarzeling schiet Larissa Nijland nagenoeg uit stand de bal zuiver en onzichtbaar in het net. Eindstand brengt Larissa dan ook op 2-6.



Next game; Vrijdag 17 september 20.30 uur Sportcentrum Leek. KTP Nieuw Roden – Drs. Vijfje