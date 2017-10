KTP Nieuw Roden Mo19 wint eerste editie van de Junior Futsal League

NIEUW RODEN/HEERHUGOWAARD- De eerste van de vier edities van de Junior Futsal League was een groot succes. De eerste wedstrijd tegen HOVOCUBO MO19 was een gelijk opgaande strijd waarin KTP aan het eind van de wedstrijd de 1-0 kon maken door net iets meer te kunnen geven in de eindfase.

Tweede wedstrijd tegen de gele kanaries van Reiger Boys Mo19 werd over en weer zoeken naar oplossingen. Opportunistisch door beide partijen gespeeld wat eindigde in gelijke kansen en na twee keer achter gestaan te hebben ook in een gelijke score 2-2. Ook de winst lag bij beide teams in de slotseconden op de schoenen.

De derde wedstrijd werd gespeeld tegen de nieuwkomers uit Rotterdam. Pernis was recentelijk gestart met een Mo19 team. Pernis speelsters hadden daardoor ook nog geen of weinig wedstrijd ervaring. Dit terwijl het talent gehalte bij Pernis erg hoog was. Voor KTP was het zaak om het doelsaldo te verhogen om de toernooi winst naar zich toe te trekken. Bij winst moest het doelsaldo dan ook uitkomst bieden. Als een wervelwind werd Pernis door KTP belaagd en met veel druk werd het (nu) nog onervaren Pernis over de knie gelegd. De zes doelpunten werden evenredig verdeeld over de twee speel helften. Het doelsaldo van KTP bleek met deze 6-0 winst, beter dan die van de Reiger Boys talenten.

Als JFL toernooi winnaar krijg je de volle buit met punten die je meeneemt in deze toernooien competitie. Volgende toernooi/ competitie ronde is in de kerst vakantie en wordt in Rotterdam georganiseerd door gast club VV Pernis. De derde ronde is in de herfst vakantie in Hoorn met als gastheer HOVOCUBO. De finale dag is KTP de gelukkige om in Roden het Nederlands top meiden futsal te laten zien in sport centrum de Hullen. Dit zal gebeuren in de mei vakantie. De komende speeldagen en zeker de finale dag zal steeds meer een event karakter krijgen waarbij alle voetballende meiden zijn uitgenodigd om dit mee te beleven of zelfs met een gelijktijdig MO13 toernooi en of andere activiteiten mee te kunnen doen. (Verslag en foto: Wiebe Kooiker)

Team KTP Nieuw Roden Mo19;

Anne de Vries, Tessa Dammer, Annouk van der Donk, Amber van der Donk, Megan Lampe, Sanne van Steenwijk, Larissa Nijland en Fleur Gosse.

(Hovocubo, KTP Nieuw Roden, Pernis en Reiger Boys uit de landelijke Eredivisie Vrouwen Zaalvoetbal competitie hebben de handen ineen geslagen om een prestatieve landelijke toernooien competitie op te zetten. De Junior Futsal League.)