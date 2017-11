KTP Nieuw Roden pakt PFC/ Pro Sport Centrum in

LEEK – Vrijdagavond speelde KTP Nieuw Roden de thuiswedstrijd tegen PFC/ Pro Sport Centrum uit Apeldoorn. Een wedstrijd van de nummer twee KTP tegen de nummer laatst PFC in de zaalvoetbal eredivisie. Op papier zou het een gemakkelijke wedstrijd moeten zijn, maar de ervaring leert dat KTP het toch vaak lastig heeft in dit soort wedstrijden. Amber Bandringa en Linda Visser zijn nog niet geheel fit en worden gespaard voor de wedstrijd volgende week tegen Drachtster Boys voor de halve finale voor de KNVB-beker. Amber zou vanavond enigszins beperkt worden ingezet.

In de eerste helft was het KTP die voortvarend begon. Sanne Bijlstra dreigde door de verdediging van PFC heen te slalommen, maar werd op het laatste moment door twee verdedigsters van PFC in de sandwich genomen. De scheidsrechter floot voor een vrije trap op een ideale plek, zo’n tien meter van het doel. Traditioneel zie je dan vaak een keeper met een tweetal spelers op de doellijn, zo ook nu. Renee Huizinga nam plaats achter de bal, het harde schot ging via een aantal benen zomaar in het net. Na drie minuten stond KTP dus alweer voor, dat leek wat te beloven voor de wedstrijd. Na dit doelpunt kon KTP echter niet direct doordrukken, sterker nog na ongelukkig balverlies van Martine Kooiker scoorde PFC met een snelle combinatie via Laura van Enck in de zevende minuut de gelijkmaker. In deze fase van de wedstrijd ging het gelijk op en waren er aan beide kanten een aantal kleine kansjes. Aan het einde van de eerste helft voerde KTP het tempo op, Renee ontsnapte vanaf de middenlijn en sprintte op volle snelheid naar het doel van PFC. De goede keepster van PFC was kansloos op het gerichte schot, vlak voor rust deelde KTP daarmee een psychologische klap uit. Een aangeslagen PFC leek met de 2 – 1 stand de rust te halen, KTP dacht daar anders over. Over rechts was het de ongrijpbare Sanne Bijlstra die de bal perfect inspeelde op de goed staande Amber Bandringa, deze dame is voor het doel één van de gevaarlijkste spitsen van de eredivisie, de 3 – 1 was dan ook het logische gevolg. Met deze score had KTP de wedstrijd eigenlijk al in het slot gegooid, PFC zou gezien het wedstrijdbeeld alleen met een wonder terug kunnen keren in de wedstrijd.

In de tweede helft kwam een fel spelende PFC uit de kleedkamer, al in de eerste minuut werd de paal getest van het doel van keepster Joukje van der Meer. KTP liet echter al een minuut later zien dat het als team over een sterk scorend vermogen beschikt, het was aanvoerster Grytsje van den Berg die van grote afstand de keepster van PFC verraste. De 4 – 1 stand stond daarmee op het scorebord. Het moet gezegd worden dat PFC niet opgaf en positief voetballend haar best deed. Ook in de laatste fase van de tweede helft laat KTP nog een aantal fraaie doelpunten zien. Femke Mulder passeerde twee verdedigers van PFC op rij en legde de bal af op de bij de tweede paal vrijstaande Renee Huizinga. Renee passeerde met een behendig tikje de keepster van PFC voor de 5 – 1. Niet veel later is het Nikki Bosman die Grytsje centraal voor het doel in stelling bracht, met een hard schot werd de bal in het dak van het doel geschoten voor de 6 – 1 eindstand.

Terugkijkend op de wedstrijd dan was de 6 – 1 eindstand wel verdiend. KTP Nieuw Roden had de betere kansen en wist deze vaak goed te benutten. Door het verlies van Fc Gelre van Hovocubo is KTP weer de koploper de trotse koploper.

Met deze wedstrijd had KTP een goede generale voor de bekerwedstrijd volgende week tegen aartsrivaal Drachtster Boys, een niet te onderschatten tegenstander. Het belooft weer een echte kraker te worden, deze derby van het noorden. KTP hoopt dan ook veel supporters te mogen ontvangen in de sporthal van Leek.

De speelsters van KTP Nieuw Roden: Joukje van der Meer, Margrythe Beute, Sanne Bijlstra, Martine Kooiker, Renee Huizinga, Larissa Nijland, Grytsje van den Berg, Nikki Bosman, Femke Mulder. Coach/ trainer Andy de Jong, verzorger Arie Schnater, teammanager: Wiebe Kooiker. (Verslag en foto: Anne Takens)

De speelsters van PFC/ Pro Sport Centrum: Erika Koetsier, Barbera Roemeon, Zeynep Karademir, Esra Demir, Sanne Amersfoort, Anne Westerweel, Margriet Roos, Laura van Enck, Yasmine Laitenu, Ayse Alkan, Karin Luchies, Melanie Kamperman.

Next Game, Halve Finale KNVB Beker. KTP Nieuw Roden – Drachtster Boys

1 December, aanvang: 20.30 uur. Sportcentrum Leek