KTP Nieuw Roden door nahalve finale NK Beach Soccer

NIEUW-RODEN/AMSTERDAM- Op het RAI terrein in Amsterdam werd de laatste competitie ronde gespeeld in de Eredivisie Beach Soccer. Een verslag: KTP Nieuw Roden moest een van de twee wedstrijden winnen om zeker te zijn van een plek in de Halve Finale. De grote afwezige deze dag was Grytsje van den Berg die een week eerder op de EK was uitgeroepen tot de meest waardevolle speelster van Europa. Grytsje had gegronde redenen om niet aanwezig te kunnen zijn en dit bood dan ook aan anderen de kans om met de selectie mee te spelen. Sarah Rijzinga en de 16 jarige Amber ven der Dong maakten op fantastische wijze hun debuut.

De eerste wedstrijd tegen BS Zeeland begon stroef, maar naarmate de wedstrijd vorderde was het KTP Nieuw Roden die de dienst uit maakte. Het team uit Zeeland had geen complete “wisselbank” en dat speelde BS Zeeland ook parten om tegenstand te kunnen bieden. Uitslag werd 8-2 voor KTP Nieuw Roden. Met deze verworven 3 punten was de halve finale plek veiliggesteld.

De tweede wedstrijd was de uitslag niet meer van belang. Desondanks was het wel een uitdaging, want DTS uit Ede is een tegenstander van formaat. En tevens KTP Nieuw Roden tegenstander op 22 juli in de halve finale. Ondanks dat de competitie gespeeld was gingen de beide partijen vol op het “gas”. Niks en niemand werd gespaard. KTP Nieuw Roden nam tot twee keer toe een voorsprong met twee doelpunten verschil, maar het was DTS die tot twee keer weer op gelijke hoogte kwam. En dit allemaal door “frummel”goals in het doelgebied. De druk die DTS daarmee legde was ongewoon voor de KTP speelsters en door de bal niet goed en snel genoeg weg te werken was het DTS dat scoorde. Twee minuten voor het einde van de wedstrijd werd een verdedigingsfout afgestraft en KTP keek tegen een 6-5 achterstand aan die niet meer goed gemaakt werd.

Volgende week beginnen we dan ook met de halve finale tegen DTS Ede en dan met onze aanvoerder Grytsje van den Berg. De winnaar van de andere halve finale (HTC Zwolle- BS Zeeland ) hoopt KTP te treffen in de finale met als inzet het Nederlands kampioenschap.

De landelijke finale dag wordt gespeeld op 22 juli. The Hague Beach Stadium is dan het prachtige decor op het Scheveningse strand.

ar