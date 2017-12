KTP Nieuw Roden wint halve finale van Drachtster Boys

LEEK – Het is gezellig druk deze avond in de topsporthal in Leek, het vele publiek verheugt zich op deze echte derby. De wedstrijden tussen KTP Nieuw Roden en Drachtster Boys zijn in het verleden altijd uitgemond in werkelijke clashes tussen twee ploegen die altijd aan elkaar gewaagd zijn. Vanavond spelen de beide ploegen voor de halve finale van landelijke KNVB-beker in zaalvoetbal eredivisie. KTP Nieuw Roden verloor in het begin van het seizoen van Drachtster Boys de wedstrijd voor de supercup, KTP had dus iets recht te zetten. Op papier zou KTP deze wedstrijd moeten kunnen winnen, het is de trotse ongeslagen koploper, Drachtster Boys kwakkelt in deze competitie en heeft dan ook al een viertal verliespartijen moeten incasseren.

Bliksemstart

De wedstrijd begint om 20:30 met een bliksemstart van Drachtster Boys, vanaf het beginsignaal zet het Nieuw Roden fel en agressief onder druk. KTP wordt verrast en wordt bijna overrompelt, Jessie Prijs de goalgetter van de ploeg in het oranje is in de eerste seconden gevaarlijk dicht bij een doelpunt. KTP herstelt zich snel en komt er gevaarlijk uit met snelle combinaties, die door de Drachtster verdediging snijden als een warm mes door de boter. En KTP is scherp, het is messcherp, al in de vierde minuut komt Grytsje van den Berg over links door en verschalkt keepster Kim Schapelhouman voor de 1 – 0. Een tot het bot gemotiveerd KTP speelt zeer geconcentreerd, het laat de club uit Drachten rustig komen. Totdat Martine Kooiker in de zevende minuut de bal onderschept en op volle snelheid ontsnapt, zeer effectief vliegt de bal langs de gestrekte Kim voor de 2 – 0. Staat het al 2 – 0 voor KTP na zeven minuten spelen? Jazeker, het publiek van KTP ontploft en viert nu al een klein feestje op de tribune. De stemming zit er nu al geweldig in, nog geen minuut later heeft KTP recht op een corner. De bal vliegt langs het uitgestoken been van Esther van Toledo van Drachtster Boys en belandt zomaar voor de voeten van Femke Mulder. Kim kan de bal in eerste instantie keren, maar in de herkansing werkt Femke de bal in het net voor de 3 – 0! De ploeg uit Drachten geeft niet op en probeert KTP onder druk te zetten, maar het loopt niet, de combinaties zijn te langzaam en te voorspelbaar. KTP doorziet gewoon de bedoelingen van de tegenstander, coach Andy de Jong heeft zijn team zichtbaar zeer goed voorbereid. In de 10de minuut stijgt het drama voor Drachtster Boys tot dramatische proporties, de kwikzilverachtige Renee Huizinga ontsnapt vanaf de middenlijn voor een Johan Cruijff achtige slalom door tot pionnen gedegradeerde verdedigers van Drachtster Boys. De keepster van Drachten Kim, mag wederom de bal uit het net vissen. Het publiek van KTP begint pijnlijk voor de meegereisde supporters uit Drachten, tien!, tien!, tien! te roepen. De beste voetbalster aan Drachtster kant, Esther van Toledo die ook geselecteerd is voor het Nederlands zaalvoetbal team, profiteert koel van balverlies in de verdediging van KTP. Met een korte beweging passeert ze keepster Joukje van der Meer voor de 4 – 1, kun je dit ook een aansluittreffer noemen? Het drama voor Drachtster Boys in de eerste helft is nog niet voorbij, wederom vanuit een scoor KTP. Grytsje kan zomaar de 5 – 1 binnen schieten. De verdediging van Drachtster Boys heeft wel eens beter gespeeld. Verder leed wordt de ploeg uit Drachten bespaart, het mag met deze stand de kleedkamer opzoeken. Coach Symen Abe Hoekstra mag proberen de scherven bij elkaar te zoeken en proberen het als los zand spelende Drachtster Boys weer structuur te geven.

Tweede helft

In de tweede helft lijkt KTP het iets rustiger aan te doen en laat het Drachtster Boys gewoon komen. De nu meer voorin spelende Esther van Toledo begint zich te ontpoppen als de gevaarlijkste aanvalster van Drachtster Boys. In de 8ste minuut van de tweede helft zet ze aan voor een dribbel, kappend schiet ze de bal in voor de 5 – 2. KTP wil direct wat terug doen, Grytsje schiet nog geen minuut later echter de bal op de lat. Esther is nog niet klaar met scoren niet lang na haar tweede doelpunt scoort ze ook de derde. Weer het hetzelfde recept een werkelijk geweldig spelende Grytsje raakt nu hard de paal. De ballen lijken er niet zomaar in te kunnen vliegen in de tweede helft. Zou Drachtster Boys nog terug kunnen komen in de wedstrijd? Het antwoord komt van Larissa Nijland, vrijgespeeld bij de tweede paal scoort ze onbedaarlijk hard de 6 – 3. Drachtster Boys neemt nu alle risico en speelt nu met een meespelende keepster. De ploeg uit Drachten kan echt niets met het overtal, sterker nog het is Martine die de bal onderschept en naar het lege doel kan lopen met de bal aan de voet. Eenvoudig scoort ze de 7 – 3, dit blijkt ook tevens de eindstand te zijn. KTP Nieuw Roden wint uiteindelijk verrassend eenvoudig de halve finale, het publiek en spelers vieren gezamenlijk een vrolijk feestje (Verslag en foto: Anne Takens)

Finale

De Finale wordt gespeeld op Goede vrijdag, 30 maart 2018 in de Zuidhallen in Amsterdam. De andere finalist is VV Pernis die met 3-6 van Hovocubo gewonnen heeft.

Spelers KTP Nieuw Roden: Joukje van der Meer, Margrythe Beute, Sanne Bijlstra, Martine Kooiker, Renee Huizinga, Larissa Nijland, Amber Bandringa, Grytsje van den Berg, Nikki Bosman, Femke Mulder.

Spelers Drachtster Boys: Kim Schapelhouman, Rianne Mulder, Esther van Toledo, Lotte Donath, Jessie Prijs, Esra van der Heide, Marian Meijer, Atty Eelkema, Sieta de Vries, Bernou Hylkema, Brenda Bekkema, Laura Hummel.