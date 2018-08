Kunst & Cultuur Drenthe opent Drentse Uitmaand tijdens tweede ‘Wat ’n Kunst festival’

RODEN – De tweede editie van het festival ‘Wat ’n Kunst’ zet de gemeente Noordenveld op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 september volledig in het teken van kunst, muziek en gezelligheid. Op het programma staan masterclasses van top-kunstenaars , muzikale optredens, een grote Kunstmarkt, kookkunst, en een bijzondere avond met o.a. cabaret en het Kunstbal.

Ook zal op 1 september de aftrap van de Drentse Uitmaand plaatsvinden bij ‘Wat ’n Kunst’. In de maand september start in Drenthe het nieuwe culturele seizoen. Voor Drentse culturele organisaties is september het moment om zich te presenteren aan een breed publiek en hen enthousiast te maken voor komende cursussen, voorstellingen, et cetera. De Drentse Uitmaand brengt alle activiteiten samen in een provincie brede marketingcampagne waarmee zij de inwoners van Drenthe wil informeren en hen, op een laagdrempelige wijze, kennis wil laten maken met kunst en cultuur in hun eigen omgeving.

De stichting Kunstmomenten Noorden, Kunstencentrum K38 en de Culturele Kring Roden zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van het driedaagse festival, dat plaatsvindt op 31 augustus, 1 en 2 september, het laatste weekend van de schoolvakanties. Er is weer veel te doen, te zien, te beluisteren. Nu de Drentse Uitmarkt het Watnkunst festival heeft gekozen voor de opening wil de festivalorganisatie culturele organisaties in Noordenveld en de provincie de gelegenheid bieden om hun programma onder de aandacht te brengen