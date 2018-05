Kunstenaar uit Westervelde maakt levensechte portretten

Paul van Geert fascineert

NORG – Wie bij Paul van Geert aan de doorgaande weg in Westervelde op bezoek komt is meteen in de ban van al het schitterende werk dat in de schuur van de boerderij een plekje heeft gevonden. Mooi, geweldig, groots, fascinerend. Ieder schilderij kent een verhaal en Paul van Geert houdt van verhalen vertellen. Een rondleiding door zijn omvangrijke atelier met al zijn schilderijen is dan ook beslist geen straf. Sterker nog, het is een aanrader van jewelste.

Wie zijn werk wil bekijken kan terecht op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni. Dit tijdens Kunstmonumenten Norg. Dan namelijk doet ook Paul van Geert zijn deuren van zijn werkruimte open en kan een ieder zijn werk bezichtigen. ‘ik ben ooit als 16-jarige begonnen met schilderen. Ik mocht werken met olieverf van mijn vader. Ook die was schilder. Wel moest ik van hem spaarzaam omgaan met de verf. En dat doe ik nog steeds. Het ligt er nog steeds niet ‘dik’ op. Sinds 1986 wonen we in Westervelde. Een mooi dorp dat inspiratie geeft om te schilderen.’

Paul van Geert werkt met panelen. Alles wordt op ware grote geschilderd. Niet alleen het paneel maakt onderdeel uit van het werk. Ook de meubels, de ezels waar zijn werk op staat, de achterzijde. Dit alles maakt onderdeel uit van het werk. ‘Ik maak alles zelf. Doe de betimmeringen, zoek het bijpassende houtwerk als paneel, ik schuur het hout en ik maak alle panelen op wielen, zodat je het op verschillende manieren kunt bekijken. Het is meer dan schilderen, het is een compleet beeldhouwwerk.’

Kunstmonumenten Norg consentreet zich rondom de Norger Kerkbrink en het directe centrum in het dorp. Voor Paul van Geert moet de bezoeker even verder op in Westervelde zijn. ‘Geen probleem,’ zegt mede organisator van Kunstmonumenten Norg, Fokko Rijkens. ‘Het werk van Paul van Geert is zo bijzonder mooi dat dit korte ommetje zeker goed te doen is en prima past in ons programma waar amateur- en professionele kunstenaars elkaar treffen. Ik zou zeggen, gaat dat zien.’

Portretten zijn vooral van familie, vrienden en collega’s. ‘In mijn laatste werken laat ik ook variatie zien, grapjes op het doek, meer dieren dan voorheen, meer verhalend, soms ironisch. Ik haal mijn inspiratie uit tal van dingen. Dan ga ik schetsen en steeds komt er iets bij. Zo komt er dan een portret te staan van iemand die precies is zoals hij is. Dat is de zoektocht die voor mij van belang is. Als ik klaar ben met schetsen, komen de kleuren in beeld. Het is toevoegen en afhalen, tot dat het juiste portret er staat. Ik probeer de mens te zien zoals hij is. Reacties zijn altijd verrassend.’

Hij maakte al eens een portret van Rutger Kopland. Dat portret staan in het Letterkundig Museum in Den Haag. Een opdracht. ‘Ik heb zijn bovendeel geschilderd op een oude deur en zijn benen op stevig papier met teksten van de schrijver.’ Paul van Geert heeft veel schilderijen in Westervelde. ‘Ja, jaarlijks komen er zo’n 8 bij. Maar het is net als met kinderen, wegdoen gaat niet. Al mijn werk is wel te koop, soms ook in series van portretten. Wel moet je ruimte in huis hebben om het te plaatsen. Een entree van een groot gebouw zou mooi zijn. Daar zouden mijn schilderijen prima uit de verf komen.’