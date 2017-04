‘Kunstenaars en bezoekers K38 in de ban van het beest’

RODEN – Eerst maar eens de droge feiten. Culturele Kring Roden biedt van 29 april tot en met 21 mei de expositie ‘In de ban van het beest’. Plaats van handeling is K38 in Roden en de deelnemende kunstenaars zijn Loes Rotman, Joke Dekker, Gerda Elring, Gwendolyn van Essen, Pablo Hoving, Margreet Huisman, Kalpa Maclachlan, Eva Ouden Ampsen en Jitske Rinsma. Tenslotte: de opening van de expositie die van K38 een vrolijke beestenbende maakt is op vrijdag 28 april om 16.00 uur.

Dinsdag waren al een aantal exposanten te gast in K38. Om kennis te maken met de ruimte en om de laatste details door te spreken met de sectie beeldende kunst. ‘Doen we altijd’, zegt Froukje Dijkstra – Van Dijk. ‘Dit wordt een expositie voor een breed publiek. Een toegankelijke tentoonstelling, zoals ‘Wool is Cool’ dat ook was. Tussendoor was ‘Zwart-Wit’ juist weer wat meer abstract. ‘Wool is Cool’ was een schot in de roos. Ook van deze tentoonstelling verwachten we veel. Beesten, dieren. Iedereen heeft er wel iets mee. De expositie zou ik vooral divers willen noemen.’ Froukje slaat de welbekende spijker op de kop. De werken van de deelnemende kunstenaars hebben het thema als overeenkomst, voor het overige zijn de werken niet met elkaar te vergelijken. Rotman werkt met pastelkrijt, Gerda Elfring vooral met olieverf terwijl Maclachlan volgens de Japanse-methode en met vlekken werkt. Van essen is met name van aquarel en vlekken, Rinsma laat dieren zien vanuit microscopisch perspectief. Voorts wordt werk met kippengaas getoond en biedt de expositie kleine en grotere werken. ‘Dat het thema aanspreekt blijkt wel uit het feit dat we nu heel serieus een educatief project hebben gekoppeld aan ‘In de ban van het beest’. Zeker is nu al dat 140 kinderen van drie Roner basisscholen langskomen, hier inspiratie gaan opdoen om vervolgens zelf met dit thema aan de gang te gaan. Die werken komen vervolgens in K38 te hangen’, zegt Froukje. Naast Froukje zit Eva Ouden Ampsen. Ze speelt een thuiswedstrijd. ‘Ik kom uit Lutjegast en ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ik ben geen dierenliefhebber. Ik vind ze mooi om te zien en daarom gebruik ik ze. Maar zelf dieren thuis? Nee, dank je.’ Eva laat in K38 onder meer een met een pauw beschilderde vaas zien. Monnikenwerk. ‘Klopt, al valt de grootte van deze vaas nog mee. Ik heb er eens een beschilderd die tenminste mijn lengte had’, lacht Eva. Evan beheerst verschillende technieken, ze maakt sieraden en tasjes en is enthousiaste over de expositie. ‘ De titel alleen is al spannend, Inspirerend. Had ik meteen. Ik voelde er iets bij.’ Behalve werken van dieren zoals wij ze doorgaans kennen, kan het zomaar zijn dat er ook niet-bestaande dieren te zien zijn. Geboren in de fantasie van de kunstenaar. ‘Dat er nu ten opzichte van vorige exposities weer wat meer exposanten zijn, heeft te maken met het feit dat een aantal veelal kleinere werken laat zien. Dus was er ruimte voor extra exposanten’, legt Froukje uit, die verder laat weten dat kunstenares Loes Rotman de opening zal verzorgen. Ondertussen is ook een andere kunstenares, Gwendolyn van Essen, binnen gekomen. Ietwat verlaat, de bus verscheen te vroeg bij de halte. ‘Ik ben van de gewassen inkttekeningen, van de vlekken. Ik ben opgegroeid met dieren, heb altijd beesten om me heen gehad. Drenthe is ook de provincie van de dieren. Daarom spreekt dit thema me bijzonder aan. Ik maak vooral vogels, nadat ik aanvankelijk vooral katten maakte. Er is veel vraag naar vogels. Dat is toch een populaire diersoort. Maar dat wisselt ook. Momenteel ben ik bezig met een hond en kat voor iemand in Appelscha’, zegt de kunstenares uit Eelde die atelier houdt in Assen en het een eer noemt nu in Roden te mogen exposeren. Van Essen is iemand die zich inleeft in de wereld van de vogel. ‘ Ik koop vogelboeken. Ik bekijk vogels. Ik let op hun houding en heb zelfs een vogelagenda. Ik wil de werkelijkheid zo goed mogelijk nabootsen en bereid me gedegen voor. Dat aspect wordt wel eens vergeten. Het is niet zo dat we gaan zitten en zomaar beginnen. Althans, ik niet. Ondertussen weet ik alles van vogels, haha.’

Dieren dus. Of beesten. Beestenboel. Het thema voor de expositie laat de veelzijdigheid van K38 zien. Soms een wat moeilijkere tentoonstelling, dan weer een laagdrempelige. Bezoekersaantallen liegen echter niet. En dus kan de conclusie getrokken worden dat de verhuizing van het idyllische Koetshuis op Mensinge richting Kanaalstraat goed is geweest. De ruimtes zijn groter en mooier. Nu de uitstraling van het pand nog, al bepalen de exposities uiteindelijk de kwaliteit van een kunstencentrum. Dat doet niet de buitenkant.