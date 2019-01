Kunstencentrum K38 in race voor landelijke Vrijwilligersprijs

RODEN – Kunstencentrum K38 is door de Gemeente Noordenveld voorgedragen voor de landelijke Vrijwilligersprijs. Een blijk van waardering voor alle vrijwilligers die K38 vorm en inhoud geven. Aan het woord Jan Smit, voorzitter van de Culturele Kring Roden: ‘De prijsnominatie is een mooie erkenning van K38!’

‘De Culturele Kring Roden is vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Kunstencentrum K38. Samen met de leden van de afdeling beeldende kunst van de CKR hebben we daar heel wat uren ingestoken. Toen de vorige behuizing van de expositieruimte in het Koetshuis werd opgedoekt, hebben we met medewerking van de gemeente Noordenveld de leegstaande school De Haven kunnen verbouwen tot kunstencentrum. Met VERKUNO, die net als de CKR plotseling zonder expositieruimte zat, hebben we hierin broederlijk samengewerkt. Nog steeds zijn deze beide organisaties de hoofdexposanten en zijn zij betrokken bij het door hen opgerichte bestuur van K38. Dit jaar bestaat het Kunstencentrum aan de Kanaalstraat te Roden al 5 jaar, wat met luister gevierd gaat worden. We zijn best trots op het resultaat dat in die tijd is bereikt met louter vrijwilligerswerk.’

Welke waarde heeft K38 voor de gemeente Noordenveld?

‘Kunst dichter bij de mensen brengen. Dat is het streven van K38. Want kunst laat je zien en ook beleven hoe mooi onze leefomgeving is of hoe lelijk, hoe kwetsbaar, hoe verschillend, hoe verrassend, hoe lief. Kunst kan ook ontroeren.’

Wat kan K38 nog meer doen om bekendheid te vergroten?

‘Het vaste patroon van zo’n 12 aantrekkelijke tentoonstellingen per jaar trekt veel belangstelling. Ook de aanpalende workshops en lezingen worden goed bezocht. Maar we blijven streven om van K38 nog meer een bruisend centrum te maken. Mogelijk kunnen we met activiteiten als bij voorbeeld vormen van virtual reality of andere cyber kunstuitingen ook meer jongere generaties over de drempel halen. Er wordt steeds gewerkt aan vernieuwing en verbetering. Zo is er pas voor de schooljeugd een aparte expositiegelegenheid ingericht in de bovengang.’

Als K38 als winnaar uit de bus komt en 5000 euro krijgt, welke suggestie zou je het bestuur willen geven voor de besteding daarvan?

‘Een opvallend fraai kunstwerk in de voortuin zou bij voorbeeld de aandacht van passanten en daarmee de nieuwsgierigheid voor de kunstpresentaties zeker vergroten. Maar eerst stemmen! Dat de gemeente Noordenveld het Kunstencentrum heeft voorgedragen voor de landelijke ‘Meer dan handen’ prijs is een mooie erkenning van de enthousiaste inzet van al die vrijwilligers met een warm hart voor de kunst. Om voor de landelijk publieksprijs in aanmerking te komen moeten zoveel mogelijk mensen op K38 stemmen! Stemmen kan t/m 8 februari 2019 op www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/kunstencentrum-k38.’