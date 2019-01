Kunstencentrum K38 vereerd met internationaal bezoek

RODEN – Afgelopen zaterdag kreeg het Kunstencentrum K38 in Roden internationale aandacht. Bezoekers uit Japan, China, Koeweit en Saoedi-Arabië vereerden afgelopen zaterdag het kunstencentrum met een bezoek aan de unieke expositie Florale kunst. Het gezelschap dat zich in Europa en met name Nederland oriënteert op de mogelijkheden van het floraal vormgeven, was zeer onder de indruk van de florale kunstobjecten in K38. Gedurende de maand januari toont het kunstencentrum ditmaal geen kunstwerken zoals schilderijen of beeldhouwwerken, maar Florale kunst. Kunstobjecten die gemaakt zijn vanuit het vertrekpunt van natuurlijke, plantaardige en organische materialen. Veel bezoekers aan deze unieke expositie zijn enthousiast en verrast over de originaliteit en kwaliteit van de getoonde werken. De tentoonstelling is nog bezoeken tot en met 27 januari. K38, Kanaalstraat 38 Roden. Zondag 20 januari is er een lezing van Berend Krottje over ‘Floraal werk uit de wintertuin’, aanvang 14.00 uur. Op donderdag 17 januari om 13.00 uur geeft Reina Visser een workshop met o.a. vilt en wilg met als thema ‘Wrijven en buigen’. Aanmelding voor deze activiteiten via e-mail naar florale.kunst@kunstencentrumk38.nl