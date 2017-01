Kunstencentrum K38 voor heel even omgedoopt in bios

RODEN – Donderdag 26 januari draait in Kunstencentrum K38 Departures, bekroond met een Oscar als Beste Buitenlandse Film 2009. De film die vertoond wordt ter afsluiting van Stichting het Noorderlicht begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Oscarwinnaar -Beste Buitenlandse Film 2009- DEPARTURES volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Daigo is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en zijn vrienden neerkijken op het werk dat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie met dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait. Aanmelden voor de film wordt op prijs gesteld: info@noorderlichtfonds.nl