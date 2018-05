NORG – Tijdens het weekend van Kunstmomenten Noordenveld, op 2 en 3 juni, zullen de mooiste plekjes van Norg worden benut om kunst te laten zien. Eén van deze plekken is Villa Pelinck in het centrum van Norg. Deze prachtige, opvallende villa is één van de decors tijdens het culturele weekend in Norg. Zeker het bekijken waard! Op de foto poseren Vrieso Rademaker en Maarten Oversier voor de statige villa te Norg.