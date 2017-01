Laat het herindelingsfeest beginnen

U heeft het vorige week ongetwijfeld gelezen in uw Krant. Of Streekkrant. Afhankelijk van aan welke kant van de A7 u woont. De columns van Dick Heuvelman, Piet van Dijken en Jan Willem Slotema zijn gestopt. Niet omdat ze niet voldeden, maar omdat we met de aanstaande herindeling andere zaken willen belichten in onze mooie kranten. We gaan een nieuw tijdperk tegemoet. Een spannend tijdperk vooral. Al lijken veel mensen nog niet warm te lopen voor het samengaan van de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Deels begrijpelijk natuurlijk. We wonen allemaal in een straat en kennen waarschijnlijk onze directe buren. Misschien dat sommigen ook nog wel warm te krijgen zijn voor hun straat- of buurtvereniging. Het echte ‘wij-gevoel’ bestaat nog wel, maar daarvoor moeten we naar Zevenhuizen, Lutjegast of Grijpskerk. Dat blijkt uit het feit dat in Zevenhuizen nog altijd een prachtige feestweek uit de grond wordt gestampt. Ook na het verdwijnen van Pruim. Lutjegast heeft een levendig dorpshuis en wat er het afgelopen jaar in Grijpskerk is gepresteerd verdiend een groot compliment. Eén dorp is als één –spreekwoordelijke- man achter één verpleeghuis gaan staan en heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Een diepe buiging voor Grijpskerk dus. Jammer genoeg is die saamhorigheid in de grotere dorpskernen wat verder te zoeken. Buiten onze eigen straat is het lastig genoeg om dorpsgenoten te kennen en te herkennen. Dus of je nu in Leek, Zuidhorn of straks in het Westerkwartier woont: wat maakt het uit? Nou, heel veel dus. Het gebrek aan interesse is even logisch als zonde. Er gaat namelijk een hoop veranderen. Veel goedschiks, en daarvan maakt de politiek u graag deelgenoot, zoals het succes rondom het Middag-Humsterland, maar ook genoeg in het nadeel van de inwoners van de vier gemeenten. Neem nu het toekomstige gemeentehuis. Of eigenlijk het gebrek daaraan. De nieuwe gemeente Westerkwartier krijgt namelijk geen gemeentehuis. Veel gemeentezaken worden gedigitaliseerd en voor de meer persoonlijke zaken komt er een ambtenaar bij u thuis. ‘Ach, een gemeentehuis’, zult u misschien denken. Hoe vaak komen we daar als burger nu nog? En dat klopt natuurlijk. De meeste mensen zien alleen het gemeentehuis van binnen als zij een identiteitsbewijs of rijbewijs moeten verlengen. Deze mensen zullen een gemeentehuis niet zozeer missen. Nou ja, totdat er dus daadwerkelijk iets verlengd moet worden. Dan kan er niet op een verloren uurtje de fiets worden gepakt richting het gemeentehuis om uw zaakjes te regelen. Nee, er moet daadwerkelijk een afspraak worden gepland met uw eigen dorpsambtenaar. Nu maar hopen dat deze ook in avonduurtjes werkt, anders gaat het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs niet alleen een flinke som geld kosten, maar ook vrije uren. Bovendien vrees ik met grote vrezen voor onze ouderen. ‘Mevrouw, de antwoorden op de meeste van uw vragen zijn gewoon te vinden op internet hoor.’ Dat de 70-jarige vrouw aan de lijn denkt dat www staat voor water, wijn en wortels maakt niet zoveel uit. ‘En anders vraagt u uw kinderen maar.’ En ach, waarom ook niet. Laten we mantelzorg een extra dimensie geven. Gratis zorg waar verzekeraars niet voor hoeven te betalen is ook helemaal hip in 2017. Nee, geen gemeentehuis gaat een gemis worden. En niet eens zozeer voor de gemiddelde dertiger, veertiger of vijftiger met een opleiding en een baan. Meer voor de ouderen, de werklozen en lager opgeleiden. De groep die het vaak al het moeilijkst heeft de zaken op orde te krijgen. De faciliterende overheid op z’n gebrekkigst. Al voorkomt het wel een hoop narigheid en discussie, want waar had het gebouw moeten komen te staan? In Leek met hun mooie aansluiting op de A7 en hun vele bedrijvenparken? Of toch in het openbaar vervoersvriendelijke Zuidhorn? En laten we Grootegast en Marum ook maar noemen om vooral geen stiefkinderen te maken. Zonde eigenlijk van die splinternieuwe zonnepanelen die recent nog op het dak van het Zuidhorner gemeentehuis zijn gelegd. In de wetenschap dat het gemeentehuis straks geen gemeentehuis meer is, was het misschien beter geweest om eerst af te wachten wat er straks met het gebouw gaat gebeuren alvorens er een flinke investering in te doen.

