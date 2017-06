Worteldagen: bezoekers en kunstenaars ‘in de wolken’

NORG – Op initiatief van Ina en Rob Reinders vonden het afgelopen weekend de Woteldagen in Norg weer – voor de twaalfde keer- plaats. Studenten van kunstzinnige opleidingen kregen de kans zich in het dorp te presenteren, ze wortelden als het ware in Norg. Thema dit jaar was ‘in de wolken’ en bezoekers kregen in een uur tijd de kans om vier unieke performances te zien op bijzondere locaties in en rond Norg. Er waren twaalf routes. De openingsact op vrijdag werd verzorgd door leerlingen van openbare basisschool de Hekakker en door burgemeester Klaas Smid.