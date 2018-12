Laatste legpenningen

LEEK – Een historisch moment. Afgelopen woensdag vond de laatste gemeenteraadsvergadering van Leek plaats. En die ging niet onopgemerkt voorbij. Zo werden er koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Bianca Katee en Michiel van der Linden (zie elders in de Krant). Daarnaast werd een boek gepresenteerd over de historie van Leek. En – tot slot – werden er ook nog twee legpenningen uitgereikt. Aan wethouder Ben Plandsoen die liefst zestien jaar wethouder in de gemeente Leek was en natuurlijk aan Berend Hoekstra, de laatste burgemeester van de gemeente. Het einde van een tijdperk!