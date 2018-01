MARUM – Het was gisteravond een historische avond in Marum. Want voor de allerlaatste keer werd de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Marum gehouden. En die werd heel druk bezocht. Met de traditionele toespraak van burgemeester Henk Kosmeijer. ‘We dragen de prachtige gemeente Marum over aan de prachtige gemeente Westerkwartier’.