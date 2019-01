Laatste stemweek Sportgala Noordenveld

NOORDENVELD – Nog maar een paar weken. Op zaterdag 26 januari staat De Pompstee weer in het teken van het Sportgala van Noordenveld. Een avond waarop de lokale sporthelden zullen worden geëerd, zoals dat alleen in Noordenveld kan. Het is de avond waarop sport gevierd en waarop er wordt teruggekeken op een sportief 2018. Wie er met de prijzen vandoor gaan? Dat zien we pas op het ‘moment supreme’. De Krant gaat in ieder geval nog één keer alle categorieën bij langs!

We beginnen bij de categorie Sportman van het Jaar. Vorig jaar mocht Patrick van der Duin zich de gelukkige noemen. De wielrenner – inmiddels woonachtig in Groningen – overviel de zaal even later met een emotionele speech. Een uit het hart gegrepen betoog van een veelzijdig sportman. Mooie woorden dus en nu is de vraag: wie wordt zijn opvolger? Dat zou zomaar Koen Maris uit Roderwolde kunnen zijn! De autocrosser uit ‘Rowol’ werd in augustus van dit jaar Nederlands Kampioen stockcar en leverde dus een unieke prestatie. Ook genomineerd is Enrico Wardenier. De spits van VV Roden scoorde in het seizoen 2017-2018 liefst 36 keer en mede dankzij die treffers mocht Roden lang hopen op promotie naar de eerste klasse. In het tennissegment zien we Jarno Jans voorbij komen. De tennisser van REO Roden won dit seizoen vele toernooien en vindt zichzelf terug op de 45e plaats in de Enkel Ranking. Met REO Heren 1 greep hij net naast de landstitel, maar daarover later in dit artikel meer… Tot slot nog één nominatie voor ‘Sportman van het Jaar’: Adne Koster! Geen onbekende voor het Sportgala, want vorig jaar sleepte Koster al de titel ‘Sporttalent van het Jaar in de wacht’. Dit jaar werd Koster knap tweede in de Ronde van Vlaanderen, terwijl dat toch niet écht zijn parcours is. En hij won voor de ogen van het Roner publiek de Acht van Noordenveld, waarmee hij laat zien ook in de regio wedstrijden te kunnen winnen.

Over dan naar de Sportvrouw van het Jaar. Ook daar twee bekenden: allereerst Linda Boelens, winnaar van het Tuigpaardenconcours in Norg en de Slag om Hemelvaart in Roden. Vorig jaar won Boelens al de titel ‘Sportvrouw van het Jaar’ en vanwege een succesvol seizoen, kan ze die titel prolongeren. De andere genomineerde is nieuw op het Sportgala. Maaike Verweij uit Veenhuizen, gooide dit jaar hoge ogen bij het Nederlands Kampioen marathon skeeleren bij de junioren. Daarnaast maakt ze week in week uit indruk met haar prestaties op zowel de skeelers als de schaats.

In de volgende categorie komen we potentiële toekomstige winnaars van Sportman/Sportvrouw van het Jaar tegen. Neem nu Gijs Kamp uit Roden. Dit jaar maakte hij grote indruk op zowel de skeelers als de schaats. Een goede bekende van Gijs is Remo Slotegraaf uit Peize. De twee zijn ploeggenoten en helpen elkaar waar mogelijk. Christy Bo werd dit jaar Europees Kampioen op de Youth Fighting League in Almere. Daarnaast reisde ze af naar Thailand voor het WK Muay Thai. Ook Tessa Dijkstra zien we terug op het Sportgala. Zij is – net als Christy Bo – afkomstig uit de vechtschool van Harry Otter. Ava Krause stond vorig jaar al tussen de genomineerden voor Sporttalent van het jaar en mag ook dit jaar hopen op deze prijs. Ze werd driemaal provinciaal Dressurkampioen, waardoor een nominatie zeer voor de hand ligt.

Tot slot zien we wielrenner Bjorn Koster (inderdaad, het broertje van). Bjorn werd tweede op het NK Veldrijden en is net als zijn broer Adne een groot wielertalent. Kan hij zijn broer opvolgen en zich kronen tot Sporttalent van het Jaar?

Dan de nominaties voor Sportploeg van het Jaar. We verklapten het al deels in het stuk over Jarno Jans en inderdaad: REO Heren 1 is genomineerd. Ook Candy Soda Popcorn is er bij. De winnaars van vorig jaar kunnen hun titel prolongeren: VV GOMOS! Was het seizoen 2016-2017 al een topjaar voor GOMOS, in 2017-2018 herhaalden zij dit. Ook genomineerd: KTP Nieuw-Roden. Tot slot: het juniorenteam van DSTV. De groepsspringers wonnen vier van de vijf onderdelen tijdens de Drentse Kampioenschappen en lieten zien het Drentse niveau al bijna ontstegen te zijn.

Dan de Sportevenementen: we zien de Veldslag om Norg, het REO StaanArbo NRT toernooi, de Drenthe200 en het 4×4 toernooi bij VV Roden. Oftewel: twee fietsevenementen, één tennistoernooi en één voetbaltoernooi. Allen belangrijk voor de sportieve leefbaarheid in Noordenveld en allen met een fantastisch deelnemersveld.

Wat rest is misschien wel de leukste categorie: Sporters met een Beperking. Thijn Buigholt uit Roden. Thijn laat zien dat een beperking je niet hoeft te remmen in je sportieve ambities. Hij nam deel aan een uitdaging om de Weisseespitze te beklimmen. Ook genomineerd: de zwemmers van Flotar. Een gebrek aan strijdlust valt hen niet te verwijten. Als er een zwemwedstrijd in de buurt is, dan gaan ze heen. En vaak met resultaat.

Zoals in de inleiding al is aangegeven, kunt u uw voorkeuren kenbaar maken. Stem tot 13 januari via www.sportgala.dekrantnieuws.nl!

Wat: Sportgala Noordenveld

Wanneer: zaterdag 26 januari

Info: www.sportgala.dekrantnieuws.nl.