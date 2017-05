RODEN – Lammert Huitema is weer terug in Roden. Vorige week lag de voormalig schaatser in het ziekenhuis in Duitsland. Tijdens de fietstoertocht Hel van Twente werd hij aangereden door een auto. Bij de val scheurde Huitema onder meer twee nekwervels. Ook liep de Roner schade op aan de knie (verbrijzeld), duim (gebroken) en elleboog (gebroken). Ook zijn sleutelbeen brak bij de val, maar daar is Huitema ondertussen wel een gewend. Het was namelijk al de zesde keer dat dit gebeurde. Huitema werkt bij de PI in Veenhuizen en nam met collega’s deel aan de fietstocht. In een afdaling ging het mis toen de inwoner van Roden een tegemoetkomende auto over het hoofd zag. Wat restte was een periode ziekenhuis in Nordhorn. Ondertussen kan de bikkel al wel weer enigszins lopen. Huitema realiseert zich overigens goed dat hij geluk heeft gehad, zeker als je kijkt naar het letsel aan de nekwervels. Huitema hoopt binnen twee maanden overigens weer op de fiets te klimmen, al denken veel mensen dat dit een wel heel optimistische voorstelling van zaken is.