Landelijke primeur voor Leek; CO2 absorberende weg

LEEK – De wethouders Karin Dekker en Hans Morssink van de gemeente Leek hebben vorige week het startsein gegeven voor het aanbrengen van een CO2-bindende en lichtreflecterende oppervlakbehandeling op een deel van de Mensumaweg tussen de A7 en de Noorderweg. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan de noodzakelijke terugdringing van de CO2-uitstoot. De verwachting is dat er op dit wegvak ongeveer 40.000 kg CO2 onttrokken wordt aan de atmosfeer. De behandeling is tevens lichtreflecterend wat betekent dat in schemer en bij nacht er meer contrast is tussen weg en berm en fietsers en obstakels eerder gezien worden. PolyCiviel Civiele Techniek uit Leek doet al drie jaar onderzoek naar deze toepassing en heeft de civieltechnische eigenschappen samen met Oosterhof-Holman Infra uit Grijpskerk (uitvoering) weten te combineren tot een ideale en effectieve verhouding waarbij ook de civieltechnische eigenschappen gewaarborgd zijn.