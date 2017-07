Landgoed Mensinge heeft nieuw bestuur

NOORDENVELD – Op 14 juli 2017 is er een nieuw bestuur benoemd voor Stichting Landgoed Mensinge. Het nieuwe bestuur stuurt alle onderdelen van het Landgoed aan: cinema en theater de Winsinghhof, de Brasserie, de Landskeuken en de Havezate. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Folkert Bangma uit Roden, Jan Albert Bezema uit Roden, Willem de Lange uit Roden en Marijke van der Woude uit Zuidhorn. De bestuursleden hebben een bedrijfskundig / juridisch/ financieel en cultureel profiel en hebben allen de nodige bestuurlijke ervaring. Folkert Bangma is de beoogd voorzitter.

Belangrijke stap

Wethouder Alex Wekema: “Ik ben blij dat er een nieuw bestuur is voor de Stichting Landgoed Mensinge. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de continuïteit van het Landgoed. Er zit een nieuwe ploeg met deskundige mensen die het Landgoed in een belangrijke fase in haar voortbestaan vooruit kan helpen. Ik verwacht veel van de samenwerking met het nieuwe bestuur en heb er alle vertrouwen in dat zij de sturing gaan geven aan het Landgoed die nu nodig is”.

Achtergrond

Het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge heeft eind mei 2017 zijn functie neergelegd. Mede door ziekte moest de manager zijn taken neerleggen, waardoor de contuinuïteit van Mensinge in gevaar kwam. Het college van burgemeester en wethouders en het voormalige bestuur van Mensinge zijn ondertussen continue in gesprek gebleven over de toekomst van het landgoed.

Op 14 juni is interim manager Nina Hiddema aangesteld. Zij zorgt ervoor dat de reeds geplande activiteiten doorgang vinden en dat de continuïteit van het Landgoed geborgd is.Onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe bestuur zal het Landgoed gesaneerd en geherstructureerd worden. Nina Hiddema bereidt als interim manager deze taak voor en zal het bestuur hierin ondersteunen.