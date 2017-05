Landgoed Mensinge is stuurloos

Voorzitter Ton Driessen diende maandagavond namens het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge het ‘ontslag’ in. Gisteravond werden de medewerkers en vrijwilligers van dit besluit op de hoogte gebracht. Hoewel iedereen wist dat dit zou gebeuren, het was alleen nog de vraag wanneer, toonde wethouder Wekema zich verrast. Ook manager Ids Dijkstra heeft zijn werkzaamheden neergelegd. Kern van het probleem is het niet toekennen van extra subsidies en een structureel verschil van inzicht in het te voeren beleid. Naar verwachting zal Wekema op korte termijn een interim-bestuur aanstellen.