Langelo grote winnaar Buurtsportdag Norg

NORG – In Norg vond afgelopen weekend de wintereditie van de Norgerlympics plaats. Op de zondag werd deze afgesloten met een buurtsportdag, waarvan Langelo uiteindelijk de grote winnaar werd. Zondagochtend vond allereerst een winterwandeling plaats en ’s middags werd er onderling gestreden voor de buurtcompetitie. Met klaverjassen, strijkijzer gooien en een heuse biatlon viel er genoeg te beleven in de Brinkhof te Norg waar de Norgerlympics werden afgesloten.

Op vrijdagavond werd de buurtcompetitie overigens al afgetrapt met een Murphy’s Quiz in Café Zwaneveld.