Langelo opgenomen in nieuw schadeprotocol

RODEN/LANGELO – Eindelijk maar toch ligt het er: het nieuwe schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. En een mooie opsteker: ook de omgeving rond de ondergrondse gasopslag in Langelo is opgenomen in dat protocol. Vanaf 1 maart 2018 kunnen inwoners met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedeponeerd, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

De commissie is onafhankelijk van de NAM én het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol. Tot 1 maart kunnen gedupeerden terecht bij CVW : www.centrumveiligwonen.nl. Kijk voor meer informatie over het nieuwe schadeprotocol op: www.rijksoverheid.nl/schadedoorgaswinning