Leek aan het werk met voetgangersoversteek Liekeblom

LEEK – In de week van 18 september starten de werkzaamheden voor een voetgangersoversteek op de Schans nabij de zuid-entree van winkelcentrum de Liekeblom. De voetgangersoversteek zorgt voor een verbeterde en veiliger verbinding van de Liekeblom met de parkeerplaatsen aan De Schans. De oversteek komt op het niveau van de trottoirs en wordt uitgevoerd met rode gebakken klinkers. Op de straat ontstaat hierdoor een drempel waardoor het verkeer wordt afgeremd. De oversteek wordt verder gemarkeerd met de rode blokhagen die ook elders in het centrum zijn toegepast.Gedurende de werkzaamheden is de Schans voor het doorgaande verkeer afgesloten; naar verwachting duurt dit drie dagen. Met bebording worden alternatieve routes aangegeven.