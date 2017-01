Leek gaat partnership aan met Vakantiebank

LEEK – Leek gaat het armoedebeid in de gemeente een tandje opschroeven. Vanaf dit jaar gaat Leek namelijk samenwerken met de Vakantiebank, de organisatie die ervoor zorgt dat ook mensen het zelf niet kunnen betalen ook met vakantie kunnen. Het partnership met de Vakantiebank is vastgelegd voor twee jaar en duurt tot de gemeentelijke herindeling. De gemeente betaalt daarvoor jaarlijks 1.500 euro aan contributiegeld.

Vooral voor kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig financiële middelen is ongelofelijk het belangrijk om lekker met hun ouders op vakantie te gaan. Het zorgt ervoor dat ze niet langs de zijlijn komen te staan en lekker met leeftijdsgenootjes mee kunnen praten over hun vakantieavonturen. Lokale ondernemers, bedrijven of particulieren die dit prachtige initiatief willen steunen kunnen zich aanmelden bij devakantiebank.nl