Leek geniet van heerlijk Pinksterweekend

LEEK – Wat in Roden Rodermarkt is, zijn de Pinksterfeesten voor Leek. Dagenlang dompelden de Leeksters zich onder in muziek en plezier. Zo werd Flinke Pink gehouden op Podium Nienoord, was er ook elders in het dorp volop live muziek, trok de markt op maandag weer onwijs veel bezoekers en bleek ook de kermis weer uitdagend en spannend voor de kinderen. Leek onderscheidt zich elk jaar weer met bijzondere attracties op de kermis, het was dit jaar niet anders. En nu? Kwestie van bijkomen. En sparen voor volgend jaar, al de Pinksterfeesten weer gehouden worden.