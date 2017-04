Leek heeft nu ook een Ouder & Kind Café

LEEK – Wethouder Hans Morssink opende vrijdagmorgen het Ouder & Kind Café. De ontmoetingsplaats heeft haar intrek genomen in de Leekster bieb. Elke eerste vrijdagochtend van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur organiseert bibliotheek Leek in samenwerking met CJG Westerkwartier, GGD Groningen, Babypraktijk Noord en Ma Lune het café. Het is voortaan dé plaats om andere ouders te ontmoeten, samen te praten, vragen te stellen en ervaringen te delen. Ook is altijd een jeugdverpleegkundige aanwezig. Nadat Morssink de opening had verzorgd was er ‘Muziek op Schoot’ van Lutske Pilat en genoten oudere broertjes en zusjes in een kleurhoekje. Het eerstvolgende café is vrijdag 5 mei. Dan zal Roxanne Liewes van Babypraktijk Noord vertellen hoe je je kindje veilig kunt dragen in een draagdoek. Thema van 2 juni is (onder voorbehoud) EHBO in huis en op vrijdag 7 juli vertelt Karin Polak over de ontwikkeling van bewegen van baby naar peuter.