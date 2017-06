Leek klaar voor Wandel4daagse

LEEK – De week van 12 tot 16 juni staat in Leek en omstreken voor vele kinderen en hun ouders/begeleiders in het teken van de jaarlijkse Wandel4Daagse. Maandagavond start het evenement bij de Rodenburghal. Dit jaar zal de aanvangstijd een stukje vroeger zijn en vind de eerste warming up (10Km) al om 17:45. Even daarna om 18:00 gaat de deze groep lopen. De warming up voor de 5 km zal beginnen om 18:00. De warming up wordt elke avond gegeven door Fitclub Rodenburg.

Er zijn routes uitgezet voor 5 verschillende dagen. De lopers kunnen allemaal een dag naar keuze overslaan. Voor de kleinste kinderen is er de mogelijkheid om maar 1 dag mee te lopen, namelijk de vrijdag. Zij kunnen zo kennismaken met de Wandel4|Daagse. Verleden jaar was de organisatie voor het eerst in handen van de Handelsvereniging Leek Nietap en mede door het mooie weer en de vernieuwingen in de organisatie heeft dit uit kunnen groeien tot een enorme leuk evenement. Dit jaar zal met dezelfde groep organisatoren daarop worden verder gebouwd.

Informatie over de routes is te vinden in een informatieboekje. Nieuw dit jaar is de start bij VEV67. In deze hoek van Leek is er een volledig nieuwe route uitgezet. En natuurlijk zal de prachtige wandelroute naar Cnossen, die jaarlijks op het programma staat, ook dit jaar weer gelopen kunnen worden. Net als vorig jaar worden de lopers op de laatste dag onthaald in het centrum met muziek en gezelligheid. Er zal onder meer een muziekkorps aanwezig zijn als de deelnemers onder de finishboog doorlopen.

Foto: de aankomst op de laatste dag in het centrum van Leek tijdens een vorige editie van de Leekster Wandel4Daagse.