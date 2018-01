Leek kleurt geel-zwart

LEEK – Een Leekster feestje was het, afgelopen zaterdag in Topsporthal Leek. De finale van het Leekster Voetbalgala ging dit jaar namelijk tussen VEV ’67 en het verrassende TLC. Twee Leekster ploegen dus. Niet geheel verrassend zaten de tribunes dan ook stampvol voor de finale, die uiteindelijk met overmacht werd gewonnen door VEV. Het duel eindigde in 3-0 en dus was er reden voor feest bij de geel-zwarten van VEV. Het dappere TLC kwam ver, maar uiteindelijk kleurt Leek geel-zwart. En daar zijn ze maar wat blij mee.