Leek komt met excessenregeling; huiseigenaren aangepakt

LEEK – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek wil een excessenregeling in het leven roepen. “Deze regeling moet ons een instrument geven om op te treden tegen huiseigenaren die hun pand verwaarlozen”, geeft wethouder Hans Morssink aan. Het college acht de regeling noodzakelijk om misstanden, zoals in Zevenhuizen, het hoofd te kunnen bieden. “De situatie met een aantal panden in Zevenhuizen heeft zeker meegespeeld”, stelt Morssink. “Vanuit het dorp wordt al tijden geklaagd over een aantal sterk verwaarloosde panden en wat deze panden met de uitstraling van het dorp doen. Uiteraard hebben deze inwoners gelijk, maar als gemeente hebben we weinig mogelijkheden om daar tegen op te kunnen treden. Middels de excessenregeling moet dit gemakkelijker worden. Al kunnen we geen directe resultaten beloven. Het blijft immers een proces.” De regeling houdt in dat de gemeente huiseigenaren dwangsommen gaat opleggen als zij hun pand verwaarlozen. Het collegevoorstel moet nog wel door de raad goedgekeurd worden. Zij buigen zich binnenkort over de plannen van het college.