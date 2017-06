Leek krijgt Oktober BierFest

LEEK – Voor dé Oktober Bierfesten hoef je niet langer naar Duitsland. Op zaterdag 14 oktober komt tijdens het Oktober Bierfest namelijk in Leek. De Rodenburghal zal worden omgetoverd tot een ware bierstube waar de bezoekers aan lange tafels kunnen genieten van grote pullen bier, Duitse schlagers en bockworsten!

Ook muzikaal staat de Leekster versie van dit grootse evenement als een huis! Zo zullen de Gebroeders Ko optreden, die momenteel furore maken bij onze oosterburen met Duitse vertalingen van hun grootste Nederlandse hits. Rode draad tijdens het feest zijn de Palemiger Spätzen uit het Limburgse Landgraaf. De muziek van deze band is duidelijk volkstürnlich en voornamelijk Duitstalig. De steirische harmonika staat centraal en wordt ondersteund door tuba, akoestische bas- en sologitaar, strakke drums en een zes meter lange Alpenhoorn.

Naast losse tickets (verkrijgbaar in de voorverkoop á 15 euro) is er ook een 8 persoons arrangement. Voor meer informatie en reserveringen kan men mailen naar info@rodenburglive.nl. De losse tickets zijn verkrijgbaar op www.rodenburglive.nl en bij ALLE 480 Primera winkels in Nederland.