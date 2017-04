Leek organiseert lesje financiering voor ondernemers

LEEK – Voor veel ondernemers een lastige: een super plan maar geen geld. Banken die de rolluiken dichttrekken bij aanvraag van een financiering. Maar er is nieuws: de Bedrijvenvereniging Leek en de gemeente Leek organiseren op dinsdagavond 9 mei in de Postwagen in Tolbert een Seminar over bedrijfsfinanciering. Tijdens de informatieve bijeenkomst informeren medewerkers van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) ondernemers over alternatieve vromen van financiering.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst kunnen ondernemers op een laagdrempelige wijze kennismaken met de NOM. Onder de noemer NOM on Business Tour zoekt de NOM ondernemers op. De bus met NOM-medewerkers staat vanaf 18:00 uur opgesteld bij de Postwagen. Vanaf 19.30 is de Inloop voor het seminar Financieren 2.0. Het programma start om 20.00 uur. In het verleden werden bedrijfsinvesteringen gefinancierd bij de huisbankier. Anno 2017 is het voor veel ondernemers lastig om voldoende bancaire financiering te krijgen. Nieuwe en aanvullende vormen van financiering zijn daardoor in opkomst. Tijdens het seminar Financieren 2.0 gaan verschillende sprekers in op alternatieve vormen van financiering. Veronique Jeunhomme van de NOM licht de mogelijkheden toe die verschillende fondsen van de NOM bieden. Ronald Seinen vertelt over de Kredietunie Westerkwartier; een coöperatie van, voor en door ondernemers. Robert Panman van De Kapitaalfabriek gaat in op de mogelijkheden en aanpak van crowdfunding.

Deelname aan de bijeenkomst Financieren 2.0 is gratis, bezoekers moeten zich wel aanmelden. Aanmelden kan via de website van de bedrijvenvereniging Leek: www.bedrijvenverenigingleek.nl/financieren20