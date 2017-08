Leek start na bouwvak met rioolinspectie

LEEK – Leek start na de bouwvakvakantie met de inspectie van de hoofdriolen. In omgeving van de volgende straten in Leek wordt het hoofdriool geïnspecteerd: Beetke van Rasquertstraat, Euroweg, Groevelaan, Industriepark en de Watersingel. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reinigingsbedrijf Van der Velden Rioleringsbeheer uit Groningen.

Op maandag 28 augustus wordt gestart met de werkzaamheden en deze zijn naar verwachting binnen 3 weken afgerond. Vanwege het weersafhankelijke karakter van de werkzaamheden is het lastig exacte aan te geven wanneer deze plaatsvinden.

De riolering kan gewoon worden gebruikt tijdens de werkzaamheden. De rioolvrachtwagens kunnen tijdelijk de straat blokkeren. De riolering wordt onder hoge druk gereinigd. Hierbij kan rioollucht ontsnappen via de watersloten in de woningen. Het kan zijn dat je een borrelend geluid hoort in de toiletpot, wastafel en/of doucheputje. Als er rioollucht ontsnapt, kan in een enkel geval het water in de watersloten van het toilet en andere afvoeren mee omhoog komen. De gemeente raadt daarom aan, als de rioolvrachtwagens in de straat bezig zijn, het deksel van het toilet te sluiten en zo mogelijk te verzwaren (b.v. emmer met water). Wie na de werkzaamheden last heeft van rioolstank in de woning, moet de kraan even laten lopen. Dat is vaak voldoende om dit te verhelpen, aldus de gemeente. (Foto: P.C. van der Wiel)