Leek viert Sint Maarten op maandag 12 november

LEEK – Winkeliers in Leek vieren Sint Maarten gezamenlijk op maandag 12 november bij de witte Kerk op De Dam. Kinderen die langskomen met hun lampion en de mooiste liedjes zingen, maken kans op leuke prijzen.

Op maandag 12 november vieren de winkeliers in Leek Sint Maarten op één centrale plek in het dorp, namelijk bij de witte Kerk op De Dam. Tussen 16.30 en 18.00 uur organiseren zij hier een wedstrijd waar de kinderen hun lampion mogen laten zien, hun zakken kunnen vullen met lekkere snoepjes en de mooiste liedjes aan de jury kunnen laten horen. Daarbij zijn er leuke prijsjes te winnen. Ook krijgen de kinderen hier een goed gevulde tas met lekkers aangeboden namens de winkeliers van Leek en worden er broodjes knakworst uitgedeeld.

Handelsvereniging Leek zorgt samen met Sikko Cazemier voor een sfeervolle aankleding van het festijn. Samen met de kinderen en de ouders hopen wij als winkeliers er een gezellig spektakel van te maken.

Zoals elk jaar is ook Burgemeester Berend Hoekstra met zijn vrouw aanwezig in winkelcentrum de Liekeblom. Omdat de gemeente Leek ophoudt te bestaan en de burgemeester afscheid neemt, is dit de laatste editie van een jarenlange traditie.

Het is de eerste keer dat Sint Maarten op deze manier in Leek gevierd wordt. Het leek de ondernemers leuk om gezamenlijk iets te organiseren. “Wij hopen dat deze keuze ook goed uitpakt voor omwonenden.” De vereniging krijgt vaak signalen dat buurtbewoners het jammer vinden dat de kinderen alleen in het centrum ‘lampion lopen’. Nu de ondernemers zich samen inzetten en geen snoep uitdelen in de winkels maar op een gezamenlijke plek, houden de lopers meer tijd over voor de omliggende straten en staan ze hopelijk ook weer bij u aan de deur.

Doordat 11 november op een zondag valt is er in overleg met de gemeente besloten om dit op maandag te vieren.