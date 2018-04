Leek zit in de maag met welzijnswerk

LEEK – Leekster raadsleden zetten grote vraagtekens bij de gang van zaken omtrent het welzijnswerk in de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Veel aan te merken op de inhoud hadden de meeste raadsleden niet. Wel kwamen veel vragen naar boven over de procedure en vooral de uitkomst. Mark Oosterhuis (ChristenUnie): “Kan de nieuwe organisatie die de aanbesteding wint wel aan onze wensen voldoen? We willen toch de goede dingen behouden.” Ook maakt Oosterhuis zich zorgen of de tijdsdruk voor 1 januari niet heel groot is. Ria Horenga (CDA) vroeg zich af of niet alsnog één organisatie gevormd kon worden uit de bestaande welzijnsorganisaties. Bij afwezigheid van de zieke wethouder Ben Plandsoen aan plaatsvervanger Hans Morssink de taak om de zorgen bij de raadsleden weg te nemen. Morssink: “U heeft gelijk, er staat tijdsdruk op. Willen we gezamenlijk aanbesteden, dan moet de gemeenteraad van Leek op 18 april een besluit nemen over dit plan. Ik ga er verder ook niet omheen draaien. Of de Schutse blijft bestaan? Daar durf ik geen antwoord op te geven. Ook weet ik niet of bijvoorbeeld Vredewold deel blijft uitmaken van ons welzijnswerk. Wat we nu doen is giga. Westerkwartierbreed gaat alles op de schop.” Om van de bestaande organisatie één superorganisatie te vormen is volgens Morssink lang genoeg geprobeerd. “Daar zijn we tijden mee bezig geweest, waarbij vooral ‘de organisatie uit Zuidhorn’ duidelijk heeft aangegeven niet samen te willen.” Ook Morssink ziet liever dat de aanwezige kennis niet overboord gegooid wordt. “Maar als er een organisatie uit Zwitserland de aanbesteding wint?… Het risico dat de huidige kennis niet meegaat en overgenomen wordt is aanwezig. Dit is gewoon een sprong in het diepe. Maar wel een sprong waar we over hebben nagedacht.” Net als zijn college in Grootegast, Sjabbo Smedes, zei ook Hans Morssink geen plan B achter de hand te hebben als er 1 januari nog geen nieuwe welzijnsorganisatie is ingericht.