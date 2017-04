Leekster Floorballclub groeit gestaag

LEEK – De floorball-afdeling van Sportclub Rodenburg blijft groeien. De in 2015 opgerichte afdeling telt al veertig leden in de leeftijd van acht tot achttien jaar en speelt inmiddels met vijf teams officiele wedstrijden tegen andere verenigingen. Behalve deze tak van sport biedt SC Rodenburg ook volleybal en zaalvoetbal. Floorball lijkt wel wat op ijshockey en het veld is rondom voorzien van boarding. Floorball kent weinig regels en is van origine een Zweedse sport. Er wordt elke donderdagavond getraind in de Rodenburghal. Vanaf 18.00 uur trainen kinderen tot en met elf jaar, daarna vanaf 19.00 uur kinderen van twaalf tot veertien jaar en vanaf 20.00 uur trainen de oudere tieners en volwassenen. Iedereen mag een aantal keren gratis meedoen.