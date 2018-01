Leekster Gedichtendag belooft beroering

LEEK – Wat ooit klein begonnen is in de boekhandel van Gerard Bronsema in Leek, is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar hordes poëzieliefhebbers op afkomen: de Gedichtendag in Leek. Het programma? Gevarieerder dan ooit! Vijftien dichters dragen prachtige gedichten voor en de 12-jarige sopraan Milou Laros uit Leek opent de avond met een lied, terwijl Pamela Wolters op haar viool en ukelele indrukwekkende muziekstukken voordraagt uit eigen werk. Tegelijk met de Leekster Gedichtendag aankomende donderdag, start ook de nationale Week van de Poëzie. Toondichter Foleor van Steenbergen en Christel Elshout, die de avond al 17 jaar lang organiseren vertellen over de avond die gasten in beroering moet brengen.

Dinsdagmiddag 14 uur. Foleor van Steenbergen zit met zijn bekende rode baret op in het cultureel centrum Agora in Leek. Aan tafel ook Christel Elshout. De twee organisatoren hebben de Krant gevraagd om te schrijven over Gedichtendag. Ze herinneren zich het als de dag van gisteren: met een handje vol dichters tussen stapels boeken van Boekhandel Bronsema gedichten voordragen.Het had wel wat, dat knusse, mijmert Christel. Al snel werd de avond steeds drukker bezocht en verkaste de club naar het achterste deel van de boekenwinkel waar de tweedehandsjes te koop lagen. Ook dat werd gauw te klein. De dichters namen toe, de liefhebbers van rijmpjes ook. Met een paar tussenstations wordt de traditionele Gedichtendag de laatste jaren gehouden in de Balkhoeve in Leek. “Een prachtige locatie, gerund door lieve, vriendelijke mensen. Echt een warm bad”, noemt Christel de fraaie boerderij aan de Waezenburglaan, dat ooit eigendom was van de familie Balk en door boer Balk is nagelaten voor maatschappelijke doelen.

Foleor van Steenbergen kijkt tevreden voor zich uit. De dichter treedt zelf ook op. Speelt een gedicht op zijn trapharmonium over de Groninger suikerbieten, van de bekende dichter Atze van Wieren waar Steenbergen de muziek onder heeft gecomponeerd. Maar vooral is de toondichter content met ‘het nachtegaaltje’. Daarmee doelt hij op de jonge sopraan Milou Laros. Nog maar 12 is ze. Maar als ze haar keel openzet, weet je niet wat je hoort. Zo zuiver, zo mooi, zegt hij. Inmiddels is Milou, net als violiste Pamela Wolters (29) aangeschoven. Milou zit op de het vwo op de Lindenborg, ze zingt al vanaf haar achtste. Krijgt zangles van niemand minder dan Titia di Tolve, tot voor kort Van der Meulen. Het is haar debuut op de Gedichtendag, optreden deed ze al eerder. Onder andere in de kerk in Leek. Haar droom? Dat is er maar één: het conservatorium. Pamela is een oude bekende op de Gedichtendag. Hoort erbij vanaf het allereerste uur. De trakteert het publiek op prachtige Engelse folk-liedjes die ze speelt op haar viool en ukelele. Tijdens het interview in het kantoortje van het Agora komen de dames er achter dat ze een zelfde nummer in het repertoire hebben. Een klassiek lied, dat in het Noors gezongen wordt. Kunnen we dan misschien een hee klein stukje…..? Na nog geen kwartier samen geoefend te hebben komt het. Verbluft. Omver geblazen. Stil. Wát een talent.

Het decor wordt verzorgd door Folkert de Graaf met design uit de periode 1945-1980, in het kader van het landelijke thema ‘Theater’. Fotografe Dora Inke Bouman uit Groningen zorgt voor een fraaie zwartwit sfeerfotoreportage. Een aantal leerlingen van RSG De Borgen draagt een zelf geschreven gedicht voor. Verder zijn Wietske Dijkstra uit Leeuwarden, Hilbrand Mulder, Epko Bult en Wouter en Rajko van Schie uit Leek, Sanja Simunic uit Zeist, Jan Hoiting uit Groningen, Bianca Hazenberg uit Sauwerd, Hans Daalmeijer, Willem Tjebbe Oostenbrink uit Grijpskerk en kunstschilder Erik Zwezerijnen met een eigen galerie in Echten en Groningen van de partij. Sylvia Huberts uit Haarlem neemt haar zingende zaag mee. Dat belooft wat!

De Leekster Gedichtendag dus. 25 januari, de Balkhoeve. Waezenburglaan 55 Leek, naast scholengemeenschap RSG De Borgen. Entree: 7,50, inclusief koffie en thee. Geld op zak is handig, want een pinautomaat is er niet.