Leekster schakers aan de winnende hand

LEEK – Het tweede team van de schaakclub Leek én het Leekster juniorenteam, wisten de afgelopen weken al hun wedstrijden te winnen. Het juniorenteam speelde in Meppel in de eerste ronde van de Noordelijke Jeugdcompetitie tegen Haren 2, en keerde na een spannend avondje met een 2,5 – 1,5 overwinning naar huis. Voor Leek deden deze keer mee: Tijmen, Johnny, Tobias en Remmelt. Leek 2 won vorige week vrijdag de inhaalwedstrijd tegen Ter Apel 2 vrij gemakkelijk met 4 – 0. Vroeger of later overklasten Frans, Ed, Teije en Henk hun tegenstanders, die overigens zelf aangaven een leuke schaakavond te hebben gehad. Afgelopen vrijdag kwam het gelijkwaardige Lewenborg 3 op bezoek, en bij winst zou Leek stijgen naar de tweede plek. De Balkhoeve-spelers kregen één punt kado doordat de tweede bordspeler uit Groningen was verhinderd. Toen Frans Huisman zag, dat bord 4 van Leek zwaar materiaal voor stond, bood hij aan bord 1 remise aan, wat door de tegenstander werd geaccepteerd. Teije Smedinga won inderdaad aan bord 4 en daarmee kwam Leek op een onoverbrugbare 2,5 – 0,5 voorsprong. Ed Maliepaard maakte er aan bord 3 na een lange strijd, 3,5 – 0,5 van, en daardoor draait Leek 2 zowel qua wedstrijdpunten als bordpunten mee in de top van de 2e klasse B. Op vrijdag 21 december 2018 is de tweede rapidschaakavond en belangstellende thuisschakers zijn uitgenodigd om een aantal partijen mee te schaken. Het begint om 19.45 uur en nieuwe deelnemers dienen om 19.30 uur aanwezig te zijn in de Balkhoeve of vooraf een mail te sturen aan secretaris@schaakclubleek.nl .