Leekster Streekmarkt organiseert Westerkwartiers Kersenpitspuugkampioenschap

LEEK – Elke maand kunnen bezoekers terecht op de streekproductenmarkt bij boerderij Oosterheerdt. Niet alleen voor (h)eerlijke producten uit eigen streek, maar vaak ook voor leuke acties. Zoals afgelopen zaterdag toen er fanatiek gestreden werd om het Westerkwartiers Kampioenschap Kersenpitspugen. Klinkt vies? Welnee! Ten eerste smaakten de kersen van Fruitteeltbedrijf Oudebosch ontzettend lekker, ten tweede was het niet de bedoeling de kersenpitten blind in het rond te spugen. Er werd wel degelijk gemeten wie de pitten het verste weg kon spugen om zo te bepalen wie zich tot kampioen Kersenpitspugen mocht kronen. Wijzelf gingen na afloop lekker naar huis met een tas vol lekkernijen en de rest van de kersen die we natuurlijk niet konden laten liggen.