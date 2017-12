Leekster Voetbalgala: enig in zijn soort

In the sportlight: Leekster Voetbalgala

LEEK – Vijfhonderd voetballers van 55 teams, enkele duizenden toeschouwers. Het Sportcentrum stroomt in de winterstop – vanaf 22 december- weer helemaal vol voor de 32e editie van het Leekster Voetbalgala. Het idee kwam uit het zuiden van Drenthe, het vermaarde Protos Weering-toernooi. Leek is de kleine variant, die klein is gebleven. En, enig is in zijn soort, dat is ook de kracht van dit puur regionaal voetbalfeest. Doordat iedereen elkaar kent is het een soort reünie.

Dat geldt zeker ook voor Ko van Wijk, die zelf nooit gespeeld heeft op het Gala, maar trouwe bezoeker is en weinig edities heeft gemist. Ko van Wijk kreeg de eer voor de aftrap. “Marja (Wardenier, red.) belde en wilde even langskomen. Vanwege mijn lange staat van dienst. Ik was wel verrast. Daar heb ik niet zo bij stil gestaan. Ik voetbalde vroeger bij VV Tolbert, in een lager team, een gezelligheidsteam. Ik kreeg een paar zware blessures; zonder dat ik het wist heb ik 2,5 weken rondgelopen met een gebroken been. Mijn hart lag altijd bij het jeugdvoetbal. Bij Tolbert en Leek. Ik woonde destijds in Allardsoog. Ik heb ook bij Bakkeveen gevoetbald. Tolbert kwam in beeld doordat mijn ouders naar Leek verhuisden en toevallig een jeugdvriend uit Tolbert vroeg of ik bij Tolbert wilde voetballen. Vervolgens kwam de fusie tussen Leek Roden en Tolbert, allereerst de jeugd”. Ko van Wijk was zowel voorzitter van de jeugdcommissie als voorzitter VV Tolbert en vice-voorzitter Leek Rodenburg. En was initiatiefnemer voor een zaaltoernooi voor alle jeugdteams van VV Leek, Tolbert en VEV’67, waaruit later het Univé Jeugdvoetbalgala is ontstaan, net zo bekend als het Leekster Voetbalgala. “In het begin van het Gala deden er zaalteams mee. Dat vond ik niet zo interessant, met dat tikkie breed. Vervolgens werden alleen veldteams toegelaten. Daardoor werd er opener gevoetbald. Veldvoetbal in de zaal. Ik was er als toeschouwer, maar ook om Roel Klazinga, die een grote vriend is geworden”. Vanwege zijn gezondheid met de longen zal Van Wijk de altijd drukbezochte finale niet kunnen bijwonen, maar verder hoopt hij veel wedstrijden te zien. “Gala is mijn wintervulling”. Ko van Wijk is altijd in het gezelschap van Jilling Wekema. “Dat is mijn neef. Hij helpt mij altijd. Wekema is een korfballer, van OWK, hij vindt het Leekster Voetbalgala leuk. Het Gala is een soort reünie. Het is even bijpraten, met de bekende voetballers en vroegere tegenstanders. Maar het is ook prestigieus. Het is mooi om te zien dat in het verloop van het toernooi het niveau stijgt. Ik heb geen voorkeur voor een bepaald team. Dat heb ik met het betaald voetbal ook niet. Ik ben in eerste instantie voetballiefhebber. Barcelona is toch een lust om naar te kijken? In het schema van de laatste jaren blijven de beste acht over. De finaleavond staat in het teken van voetbal en niet meer van vermaak. Hier geniet ik van. Veranderingen, dat is een goede zaak. Door de veranderende opzet van het B-toernooi krijg je minder krachtsverschil. Met de dames erbij, dat is een goede ontwikkeling. Maar ook hier mag het krachtsverschil wel minder, maar dat ligt ook aan de teams. Damesvoetbal kijk ik wel naar, maar puur uit chauvinisme”. Van Wijk spreekt alleen maar lyrisch over het Gala. “Als we het over voetbalentertainment hebben, Gerrie Muhren eerder en Edwin Grunholz, die met zo’n buik nog zo presteert, onvoorstelbaar. Maar wie zijn hier niet geweest? Peter de Haan van Pé Daalemmer, hij was trainer in Zuidhorn. Die Armeense keeper, Agil Etemadi, hij kwam ook nog uit voor het Iraanse team. Dick Jol is er wel eens geweest. Geert-Arend Roorda was de grote belofte van Heerenveen. Gert-Jan Verbeek was ook altijd belangstellend. En dat er op de finaleavond een paar duizend mensen komen, wild enthousiast, heel knap, dat dit bereikt is. Herinneringen aan het mooiste Gala? Heel bijzonder was de keer (25e editie, red.) dat Leek Rodenburg voor de laatste keer won. Ze kwamen vanuit het niets door in een poule met Tolbert. Beiden kwamen in de finale. Tolbert had pap in de benen. Penalty’s moesten beslissing brengen. Daar speelde Jacob Tjoelker in mee. Ik weet nog dat Peter Berg huilde van emotie. Want Tolbert verslaan, met cracks als Jeroen Dussel, Dennis Liewes, Erwin van Wijk, stuk voor stuk toppers. “

“Kanshebbers voor de eindzege? Marum denk ik niet. Ze hebben ingeleverd met Tom Boezerooij. Dat was een hele grote speler. Grootegast wordt het ook niet. En HFC’15, nee. Roden doet het niet zo slecht. En ze hebben Enrico Wardenier erbij. VEV’67? Ik weet het niet. Er is geen uitgesproken favoriet. Een verrassende winnaar is altijd leuk. Het is alleen maar leuk, als de winnaar op voorhand niet bekend is.” En dan is er nog een nieuwtje dit jaar: een Talententrofee. Voor het beste talent onder 21 jaar. Elk jaar dienen zich wel weer jonge spelers aan. Die speler kan ook een vrouw zijn. De jury, wederom bestaand uit Gerard Voskuil, Jan Brouwer en Gerke Hoogeveen, vond het goed, aldus Marja Wardenier. Talententrofee, jeugd, het zal Ko van Wijk zeker aanspreken.

De speeldata van het 32e Leekster Voetbalgala:

Vrijdag 22 december B-toernooi

Zaterdag 23 december Vrouwentoernooi

Woensdag 27 en donderdag 28 december A-toernooi

Vrijdag 29 december Vrouwentoernooi 2e ronde

Zaterdag 30 december A-toernooi

Zaterdag 6 januari 2018 A-toernooi 2e ronde

Zaterdag 13 januari 2018 Gala-avond

Wat: Leekster Voetbalgala

Waar: Sportcentrum Leek

Wanneer: vrijdag 22 december

Informatie: www.lvgala.nl