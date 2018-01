Leeksters maken volop gebruik van WhatsApp

LEEK – Inwoners van de gemeente Leek kunnen sinds juni afgelopen jaar ook via WhatsApp vragen stellen en meldingen doen aan de gemeente. Inwoners weten het kanaal al goed te vinden en er wordt dagelijks gebruik van gemaakt. Gemiddeld ontvangt de gemeente vier berichten per werkdag. De meeste berichten die binnenkomen zijn meldingen, onder andere over de groenvoorziening, de wegen, storingen openbare verlichting, afvalinzameling en zwerfvuil.

Niet altijd per omgaande antwoord

WhatsApp is een berichtendienst voor de smartphone. Via een internetverbinding kan er gratis met elkaar gechat worden en foto’s, video’s en locaties met elkaar gedeeld worden. De gemeente heeft hiermee haar digitale dienstverlening uitgebreid. De gemeente probeert berichten zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Dit is echter niet altijd mogelijk omdat bijvoorbeeld eerst zaken moeten worden uitgezocht voordat de vraag beantwoord kan worden. Soms is nog nadere informatie van de vragensteller nodig. In het geval dat uitgebreide beantwoording of verduidelijkende vragen nodig zijn, kan het gebeuren dat de gemeente vraagt uw e-mailadres door te geven of telefonisch contact op te nemen. In de online berichten nemen we geen persoonsgegevens van inwoners of medewerkers op.

Speciaal nummer voor WhatsApp

Het nummer dat de gemeente uitsluitend voor WhatsApp heeft ingesteld is: 06 – 11 68 73 07. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen. De gemeente probeert op werkdagen zo snel mogelijk de WhatsAppberichten te beantwoorden. WhatsAppberichten behandelt de gemeente tijdens de uren waarop de gemeente telefonisch bereikbaar is. Van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 16.30 uur. Donderdagavond: van 17.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.