Leerlingen de Flint hangen nestkastjes op en reiken cheque uit

NIETAP – Leerlingen van basisschool de Flint in Nietap hebben afgelopen week nestkastjes opgehangen in het Nietapse Bos. De oudste kinderen van de Flint hadden zelf nestkastjes in elkaar gezet. Ook beschilderden zij een stapel zwerfkeitjes als aanzet voor de te maken routepaaltjes van het toekomstige Sprokkelpad in het bos. Daarnaast hebben de kinderen nagedacht over een aantal vragen die onderdeel zouden kunnen uitmaken van dit ‘ontdekpad’. Al eerder haalden zij met een sponsoractie hier meer dan vierhonderd euro voor op. De cheque reikten zij afgelopen week uit.

De nestkastjes werden opgehangen tussen het dwaalbosje en de Ronde Vijver. Dat is ook de plek waar het Sprokkelpad zal komen te liggen.